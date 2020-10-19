Понедельник, 19 Октября 2020 21:41

АрмИнфо. Всем понятно, что от итогов Карабахского конфликта, напрямую зависит дальнейшая судьба Грузии. Ведь именно эта страна может стать следующей жертвой турецкой экспансии на Кавказе. Власти страны держат нейтралитет и даже предлагают свое посредничество в урегулировании конфликта.

Директор Института политологии Тбилисского государственного университета Малхаз Мацаберидзе считает, что сохранение нейтралитета в этом конфликте соседей жизненно важно для будущего развития Грузии.

Ведущий научный сотрудник Центра евроатлантической безопасности Института международных исследований МГИМО Сергей Маркедонов: «Внутри самой Грузии проживают многочисленные общины армян (Джавахети) и азербайджанцев (Квемо-Картли), а также у Тбилиси и Баку есть неразрешенная проблема вокруг монастырского комплекса Давид-Гареджи. Все это заставляет руководство страны задействовать различные страховочные механизмы, ибо проблема Карабаха наряду с внешнеполитическим воздействием имеет и внутриполитическое продолжение, а стабильность в стране, межэтнический мир – основа основ»

А обстановка в Грузии постепенно накаляется. Грузинские азербайджанцы массово выходят на улицу, организовывают акции протеста, требуют от правительства выпустить их из страны воевать на стороне Азербайджана. Тоже самое происходит в "армянской" Джавахетии. Люди собирают гуманитарную помощь своим "армянским братьям", перекрывают дороги, пограничную зону, устраивают акции протеста, рвутся в бой.

А есть ли нейтралитет?

Официально, Грузия конечно запретила транзит военной техники и оружия через свою страну... А по факту самолеты из Израиля и Турции свободно пользуются воздушным пространством Грузии и поставляют оружие Баку.

Напрашивается вопрос: а есть ли тот самый "показной" нейтралитет или все-таки Грузия больше занимает проазербайджанскую позицию?

Может причина в том, что по территории Грузии осуществляется транзит азербайджанского газа в Европу и Турцию? И если "нечаянно" азербайджанские снаряды прилетят в трубопроводы, Грузия может не только остаться без определенных энергоресурсов, но и без огромных финансовых средств, которые поступают в казну государства от этого самого транзита.

А может для Грузии поддержка именно Баку - это ничто иное, как элемент своего конфликта с Россией? Ведь Армения и Россия давние союзники.

Или все-таки главная причина такого явного проазербайджанского настроя Грузии - это боязнь и зависимость Грузии от Турции и Азербайджана? Правительство даже молчит о том, что периодически осколки азербайджанских беспилотников и даже снаряды падают на грузинскую землю.

А если вспомнить, что сейчас творится в Батуми, какое количество недвижимости принадлежит гражданам Турции и Азербайджана? Более 70% инвестиций в Аджарии имеют именно турецкое происхождение. А самым крупным налогоплательщиком в Грузии, является азербайджанская компания.

В итоге, Грузия всеми силами пытается сейчас демонстрировать свой нейтралитет в Карабахском конфликте, даже арестовывает членов комиссии, которые "неправильно делили земли Давида Гареджи". Но многим понятно, что страна сейчас находится может не полностью, но под большим влиянием Анкары.

А кроме России, помочь Грузии и ослабить влияние Турции на Кавказе, больше некому. Но к сожалению, правительства двух стран не идут на уступки друг другу. Грузия требует для начала всех возможных переговоров вернуть оккупированные территории Абхазии и Южной Осетии, а Россия естественно, принципиальна в этом вопросе.

И что будет дальше? Что для Грузии лучше, найти общий язык с соседом, который "забрал" часть территорий или окончательно, со временем, перейти под господство Турции?

https://zen.yandex.ru/media/volshebnaiagruzia/ne-iskliucheno-chto-gruziia-stanet-sleduiuscei-jertvoi-turcii-na-kavkaze-5f8d25ee5282a97827c18698