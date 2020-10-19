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 Понедельник, 19 Октября 2020 21:41

Грузия может стать следующей после Азербайджана жертвой Турции на Кавказе

Грузия может стать следующей после Азербайджана жертвой Турции на Кавказе

АрмИнфо. Всем понятно, что от итогов Карабахского конфликта, напрямую зависит дальнейшая судьба Грузии. Ведь именно эта страна может стать следующей жертвой турецкой экспансии на Кавказе. Власти страны держат нейтралитет и даже предлагают свое посредничество в урегулировании конфликта.

Директор Института политологии Тбилисского государственного университета Малхаз Мацаберидзе считает, что сохранение нейтралитета в этом конфликте соседей жизненно важно для будущего развития Грузии.

Ведущий научный сотрудник Центра евроатлантической безопасности Института международных исследований МГИМО Сергей Маркедонов: «Внутри самой Грузии проживают многочисленные общины армян (Джавахети) и азербайджанцев (Квемо-Картли), а также у Тбилиси и Баку есть неразрешенная проблема вокруг монастырского комплекса Давид-Гареджи. Все это заставляет руководство страны задействовать различные страховочные механизмы, ибо проблема Карабаха наряду с внешнеполитическим воздействием имеет и внутриполитическое продолжение, а стабильность в стране, межэтнический мир – основа основ»

А обстановка в Грузии постепенно накаляется. Грузинские азербайджанцы массово выходят на улицу, организовывают акции протеста, требуют от правительства выпустить их из страны воевать на стороне Азербайджана. Тоже самое происходит в "армянской" Джавахетии. Люди собирают гуманитарную помощь своим "армянским братьям", перекрывают дороги, пограничную зону, устраивают акции протеста, рвутся в бой.

А есть ли нейтралитет?

Официально, Грузия конечно запретила транзит военной техники и оружия через свою страну... А по факту самолеты из Израиля и Турции свободно пользуются воздушным пространством Грузии и поставляют оружие Баку.

Напрашивается вопрос: а есть ли тот самый "показной" нейтралитет или все-таки Грузия больше занимает проазербайджанскую позицию?

Может причина в том, что по территории Грузии осуществляется транзит азербайджанского газа в Европу и Турцию? И если "нечаянно" азербайджанские снаряды прилетят в трубопроводы, Грузия может не только остаться без определенных энергоресурсов, но и без огромных финансовых средств, которые поступают в казну государства от этого самого транзита.

А может для Грузии поддержка именно Баку - это ничто иное, как элемент своего конфликта с Россией? Ведь Армения и Россия давние союзники.

Или все-таки главная причина такого явного проазербайджанского настроя Грузии - это боязнь и зависимость Грузии от Турции и Азербайджана? Правительство даже молчит о том, что периодически осколки азербайджанских беспилотников и даже снаряды падают на грузинскую землю.

А если вспомнить, что сейчас творится в Батуми, какое количество недвижимости принадлежит гражданам Турции и Азербайджана? Более 70% инвестиций в Аджарии имеют именно турецкое происхождение. А самым крупным налогоплательщиком в Грузии, является азербайджанская компания.

В итоге, Грузия всеми силами пытается сейчас демонстрировать свой нейтралитет в Карабахском конфликте, даже арестовывает членов комиссии, которые "неправильно делили земли Давида Гареджи". Но многим понятно, что страна сейчас находится может не полностью, но под большим влиянием Анкары.

А кроме России, помочь Грузии и ослабить влияние Турции на Кавказе, больше некому. Но к сожалению, правительства двух стран не идут на уступки друг другу. Грузия требует для начала всех возможных переговоров вернуть оккупированные территории Абхазии и Южной Осетии, а Россия естественно, принципиальна в этом вопросе.

И что будет дальше? Что для Грузии лучше, найти общий язык с соседом, который "забрал" часть территорий или окончательно, со временем, перейти под господство Турции?

https://zen.yandex.ru/media/volshebnaiagruzia/ne-iskliucheno-chto-gruziia-stanet-sleduiuscei-jertvoi-turcii-na-kavkaze-5f8d25ee5282a97827c18698


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