Понедельник, 19 Октября 2020 18:18

АрмИнфо. В Правительстве под председательством премьер-министра Армении Никола Пашиняна прошло внеочередное заседание Совета безопасности.

Как сообщает пресс-служба правительства РА, помимо членов Совета безопасности, в заседании приняли участие президент Армении Армен Саркисян, Католикос всех армян Гарегин II, руководитель фракции "Мой шаг" НС Лилит Макунц, лидер фракции "Пресвященная Армения" Эдмон Марукян, председатель Постоянной комиссии НС по внешним связям Рубен Рубинян, председатель постоянной комиссии НС по обороне и безопасности Андраник Кочарян, представитель фракции "Процветающая Армения", депутат Арман Абовян.

Заседание Совета безопасности началось с молитвы Католикоса всех армян. В ходе заседания обсуждалась ситуация, сложившаяся в Нагорном Карабахе в связи с азербайджано-турецкой агрессией и шаги, предпринимаемые для противодействия противнику.