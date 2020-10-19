Понедельник, 19 Октября 2020 17:42

АрмИнфо.Президент Армении Армен Саркисян в интервью POLITICO, коснулся сложившейся ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Армен Саркисян, в частности отметил, что действия Анкары на Кавказе представляют угрозу для Евросоюза. Президент Армении ожидает от НАТО ответов по поводу участия Турции в войне в Нагорном Карабахе. Саркисян заявил, что готов отправиться в Брюссель, чтобы проинформировать трансатлантический блок по поводу действий Анкары на Кавказе и предупредить Европейский Союз об угрозе, которую она представляет сегодня для безопасности блока.

"Если я поеду в Брюссель, я хотел бы поговорить с руководством НАТО о сложившейся очень странной ситуации, когда Турция, полноправный член НАТО, вовлечена в войну, которая не имеет ничего общего с НАТО. Почему член НАТО действует так свободно, а НАТО ничего не делает? Означает ли это, что НАТО дало Турции зеленый свет?" - сказал президент Армении в интервью POLITICO.

Армения обвиняет Турцию в отправке в Азербайджан истребителей и сирийских наемников. Анкара это отрицала, хотя в СМИ есть ряд статей, подтверждающих присутствие сирийских наемников и турецких истребителей F-16. Президент Азербайджана Ильхам Али признал, что в его стране есть истребители F-16, но настаивал на том, что они не использовались в боевых действиях.

Саркисян заметил, что хотел бы посетить штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, чтобы "получить объяснения" относительно того, почему "огромное количество турецкого оружия, беспилотников и F-16 задействовано в процессе бомбардировок мирного населения Армении". Это оружие производства НАТО. Двигатели из Австрии, авиационное радиооборудование из Канады, детали ракет из Великобритании и др.

Президент Армении также выразил готовность посетить Париж, Лондон и Берлин, чтобы представить позицию Армении европейским лидерам. "Я готов сказать Ангеле Меркель, что я понимаю, что Европа занята другими делами, что все заняты COVID-19, но, госпожа канцлер, вы, вероятно, не видите, что с Кавказа к вам двигается еще одно бедствие. Это вирус нестабильности и войны",- подчеркнул Саркисян.

По словам президента, он хочет, чтобы ситуация была всем предельно ясна. "Война, спровоцированная Турцией и Азербайджаном, грозит созданием новой Сирии. Или Турция станет создателем и менеджером энергетического кризиса в Европе",- заметил он.

В то же время президент не видит необходимости напоминать президенту Франции Эмануэлю Макрону о возможных геополитических разветвлениях конфликта. "Я думаю, что Макрон понимает, что нестабильность на Кавказе ударит по всему региону, а затем затронет Западную Европу. Он понимает, что присутствие Турции в Азербайджане означает, что Южная Европа, Центральная Азия будут зависеть от Турции, Турция станет региональной сверхдержавой. Именно этого и хочет добиться президент Турции Эрдоган", - заявил Саркисян.

Во Франции, где проживает большое количество армян, в парламент внесен законопроект о признании Республики Арцах или Нагорного Карабаха. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отмечал, что ожидает от Франции признания Нагорного Карабаха, но вероятность принятия законопроекта мала.

Саркисян отметил, что будет очень рад, если Франция признает Арцах. <Мы, армяне, всегда считали, что решение проблемы должно быть достигнуто путем мирных переговоров. Чтобы не усложнять ситуацию, мы до сих пор воздерживаемся от признания Республики Арцах. Но, конечно, если мы не увидим свет в конце туннеля, мы признаем Нагорный Карабах",- заметил президент.

Армения пытается представить Брюсселю нынешнюю войну как часть растущего самоутверждения Турции, которое привело Анкару к конфликту со странами-членами ЕС по всему региону.

Саркисян заметил, что создается впечатление, будто Европа и НАТО не могут повлиять на Анкару, и данная ситуация поставила под угрозу доверие к этим структурам. "Я призываю всех в Брюсселе оказать давление на Турцию. Прежде всего, они должны заявить, что действия Турции нанесут ущерб НАТО, ее репутации и основной идее о том, что это альянс, который существует для защиты от врага",- заявил президент.

Он также предупредил, что сирийские наемники могут стать фактором долгосрочной дестабилизации в регионе. "Они создадут здесь еще одну зону нестабильности, которая будет угрожать Азербайджану, России, Армении и Ирану. И мне очень жаль, что страны за пределами Европы заняты другими вопросами, например, выборами в США.

В последние недели Кремль был ведущей дипломатической силой в конфликте, проведя переговоры о прекращении огня, который Азербайджан не стал соблюдать. Я ценю то, что делают президент Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров", - подчеркнул Саркисян.

Руководство Армении неоднократно заявляло, что рассматривает конфликт не только как территориальный спор, но и как продолжение Геноцида армян 1915 года, в результате которого в Османской империи было убито более 1,5 миллиона армян.

Президент утверждает, что Турция "не только хочет преподать урок Армении", но и сказать, что в 2020 году армяне вновь будут подвергнуты геноциду, на сей раз на глазах у всего международного сообщества. Саркисян отмечает, что Турция и Азербайджан ведут войну для этнической чистки, чтобы уничтожить армян на территории Арцаха.