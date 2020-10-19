Понедельник, 19 Октября 2020 16:46

АрмИнфо. Гуманитарный груз из США уже доставлен в Армению через воздушное пространство Турции. Об этом говорится в сообщении Комитета гражданской авиации Республики Армения в Фейсбуке.

<Самолет авиакомпании Qatar Airways с гуманитарным грузом, собранным армянской общиной США для мирных жителей, пострадавших в результате военных действий Азербайджана прибыл в Армению 19 октября в 12:17 по ереванскому времени>, - отмечено в источнике.

Ранее КГА сообщал, что рейс Qatar Airways с гуманитарным грузом из США не состоится, поскольку Турция создала препятствия для его осуществления, так как самолет авиакомпании должен был пересечь воздушное пространство Турции. По словам председателя КГА Татевик Ревазян, транспортировка груза в Армению стала возможной благодаря кропотливой и круглосуточной работе и неустанным усилиям КГА и армянской диаспоры США.

Кроме того, Комитет гражданской авиации сообщил об искусственно созданных проблемах Турцией Европейской организации безопасности аэронавигации EUROCONTROL, и продолжал сотрудничать с общиной США и авиакомпанией Qatar Airways.