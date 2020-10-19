Понедельник, 19 Октября 2020 16:45

АрмИнфо.Убеждены, что сейчас самое главное в ситуации вокруг Нагорного Карабаха, немедленно прекратить конфронтационную риторику как между сторонами, так и по линии ответственных международных игроков.

Об этом на совместной пресс-конференции с Генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич по итогам переговоров в Москве заявил глава МИД России Сергей Лавров, добавив, что российская сторона проинформировала секретариата Совета Европы, каким видит разрешение вопроса, какие шаги сейчас предпринимает.

Российский министр выразил убеждение, что прекращение конфронтационной риторики не требует больших усилий. " Следующий, абсолютно необходимый шаг - его нужно предпринимать одновременно с прекращением конфронтационной риторикой - это остановка боевых действий, прекращение ударов по гражданским объектам", - сказал глава российского МИД, напомнив, что это самое требование содержится и в заявлении глав государств стран сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Он добавил, что идентичное требование содержится и в московском документе, заключенном главами МИД Армении и Азербайджана 10 октября, это же подтверждено в документе от 18 октября, который стороны согласовали, пытаясь вновь остановить кровопролитие.

Глава российской дипломатии согласился с тем, что надежды по московской встрече не оправдались, боевые действия продолжались, также продолжались и удары по гражданской инфраструктуре и населенным пунктам.

"Это неприемлемо. Для того, чтобы прекращение огня заработало, мы в этом уже убедились после двух документов, которые были приняты и не позволили кардинально изменить ситуацию на земле - необходимо создание и установление механизма контроля за соблюдением режима прекращения огня", - сказал Лавров.

В этом ключе он добавил, что российская сторона активно работает над этим вопросом, прежде всего Минобороны РФ с коллегами из Армении и Азербайджана. Лавров выразил надежду, что в скором времени всё же удастся согласовать этот механизм.

"Сказав о задачах сегодняшнего дня, не могу не упомянуть необходимость существенно ускорить усилия по политическому урегулированию. Об этом тоже говорится в московском заявлении. Есть подробные обширные наработки, которые сопредседатели МГ ОБСЕ - РФ, Франция и США готовили, обсуждали со сторонами. В них, на мой взгляд, содержатся все ответы на все вопросы, и в пределах достижимого на сегодняшний исторический момент. По-моему мы должны сегодня побудить стороны согласовать ключевые положения, которые позволят уже в более долгосрочном плане стабилизировать обстановку в этом регионе, разблокировать экономические и транспортные связи, и обеспечить надежную безопасность и Карабаха и расположенных здесь других территорий", - подытожил Лавров.