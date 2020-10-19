Понедельник, 19 Октября 2020 16:01

АрмИнфо. Распространенное прокуратурой Азербайджана заявление о том, что Армения, якобы, пыталась нанести ракетный удар по нефтепроводу Баку-Новороссийск, является абсолютной ложью. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян.

"Сообщение прокуратуры Азербайджана о том, что Армения якобы пыталась нанести удар по нефтепроводу Баку-Новороссийск, - абсолютная ложь. А ложь не нуждается в комментарии", - написала Степанян.