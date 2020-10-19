Понедельник, 19 Октября 2020 15:09

АрмИнфо. После объявленного гуманитарного перемирия от 10 октября Азербайджан стал принуждать наемников из Сирии к активным боевым действиям в районе Горадиза. Об этом на пресс-конференции заявил старший прокурор Центральной военной прокуратуры Аршак Мартиросян.

Военный прокурор отметил, что для сокрытия их национальной принадлежности наемников заставляли носить форму ВС Азербайджана. По данному факту возбуждено уголовное дело по 389 статье УК РА. <Данное уголовное дело возбуждено по признакам международного терроризма.

Также возбуждено уголовное дело по факту развязанной 27 сентября агрессивной войны со стороны Азербайджана против Республики Арцах. В частности, уголовное дело возбуждено по факту развязывание и ведение агрессивной войны, за нарушение международных гуманитарных норм, а также за привлечение и использование наемников>,- подчеркнул Мартиросян.

Он также отметил, что по факту обстрела территории Армении военным прокурором возбуждено еще одно уголовное дело. В частности, пострадали Гегаркуникская и Сюникская области Армении. В результате обстрела ВС АР пострадали 8 армянских населенных пунктов, нанесен материальны ущерб в особо крупном размере.

Мартиросян сообщил, что еще одно уголовное дело возбуждено по факту действий диверсионно-разведывательной группы в районе Гадрута. Диверсантами были сожжены дома мирных жителей, 4 мирных граждан, в том числе мать и сын, были убиты.