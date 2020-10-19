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АрмИнфо. В связи с опубликованными на прошлой неделе видеозаписями мы вновь обратились в Европейский суд по правам человека. Об этом на пресс-конференции сообщил представитель Армении в ЕСПЧ Егише Киракосян.
Киракосян отметил, что на данных видео четко видно, что азербайджанские военнослужащие расстреливаю армянских военнопленных, издеваются над трупами, отрубают армянским солдатам головы.
“Мы обратились в Европейский суд с просьбой расширить сферу действия промежуточной меры. Ожидаем ответа из суда в ближайшие дни. Будем надеяться, что он будет положительным. Конечно, это сложный процесс, ведутся военные действия, но я думаю, что эти шаги сейчас и в будущем будут очень важны", - подчеркнул Киракосян.
Также представитель Армении в ЕСПЧ коснулся принципа “Отделение во имя спасения”, о котором недавно говорил премьер-министра Армении Никол Пашинян.
“Этот тезис не что иное, как право народа на самоопределение. Это самый крайний способ реализации права на самоопределение. Не думаю, что озвучивание этого тезиса отрицает, что отделение уже произошло. Это факт. Выход из Советского Союза произошел очень давно. Отметим, что Нагорный Карабах никогда не был частью независимого Азербайджана. Это очень сильный и важный фактор”, - заметил Киракосян.
По словам представителя Армении в ЕСПЧ, действия Азербайджана ясно показывают, что страна намерена оккупировать Арцах.
“Обратного пути нет, потому что кроме пути самоопределения, кроме отделения во имя спасения, другого варианта просто невозможно представить”, - заключил Киракосян.
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|Совет Европы предупреждает о гуманитарном кризисе в Нагорном Карабахе
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|Глава МИД РА: Армения привержена укреплению режима прекращения огня и мирному урегулированию карабахского конфликта
|Президент РА: Турция не может быть посредником, поскольку в открытую поддерживает Азербайджан
|Очередная попытка противника прорваться на южном фронте потерпела фиаско
|Министр ИД РА: Противодействовать экспансионистской политике Турции можно только решительными усилиями международного сообщества
|Всемирный союз еврейских студентов призвал Израиль немедленно прекратить все поставки вооружения Азербайджану
|Яков Кедми: Того, кто в России допустит базы Турции и НАТО на Каспии, можно расстрелять без суда
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|В Госдуме назвали Турцию ненадежным союзником
|Депутаты Бундестага: В Европарламенте есть коррумпированные депутаты, поэтому вопрос Арцаха там не поднимается
|ЕС осуждает продолжение боевых действий в Карабахе после объявления о перемирии
|Депутаты Бундестага призывают международное сообщество применить жесткие санкции в отношении Турции и Азербайджана
|Армяне Франции требуют признать независимость Арцаха
|Первый президент Армении назвал заявление 13 партий провальной инициативой
|Эрдоган такой же агрессор, как и Гитлер. Европа не извлекла уроков из своей истории и уступает диктатуре
|Эрдоган вооружает азербайджанцев с целью осуществления нового Геноцида Армян – интервью Corriere della Sera
|Генсек ООН осудил атаки на населенные пункты в зоне нагорно-карабахского конфликта
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|Состоялся телефонный разговор главы МИД РА с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности
|Омбудсмен Армении видит угрозу экологической катастрофы из-за отсутствия возможности для гуманитарной миссии Красного Креста
|В Арцахе продолжаются работы по сбору урожая
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|Христианские правозащитники призвали администрацию Трампа ввести санкции в отношении Турции
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|Омбудсмен Арцаха намерен провести встречу с представителями гражданского общества Армении
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