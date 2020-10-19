Понедельник, 19 Октября 2020 14:28

АрмИнфо. В связи с опубликованными на прошлой неделе видеозаписями мы вновь обратились в Европейский суд по правам человека. Об этом на пресс-конференции сообщил представитель Армении в ЕСПЧ Егише Киракосян.

Киракосян отметил, что на данных видео четко видно, что азербайджанские военнослужащие расстреливаю армянских военнопленных, издеваются над трупами, отрубают армянским солдатам головы.

“Мы обратились в Европейский суд с просьбой расширить сферу действия промежуточной меры. Ожидаем ответа из суда в ближайшие дни. Будем надеяться, что он будет положительным. Конечно, это сложный процесс, ведутся военные действия, но я думаю, что эти шаги сейчас и в будущем будут очень важны", - подчеркнул Киракосян.

Также представитель Армении в ЕСПЧ коснулся принципа “Отделение во имя спасения”, о котором недавно говорил премьер-министра Армении Никол Пашинян.

“Этот тезис не что иное, как право народа на самоопределение. Это самый крайний способ реализации права на самоопределение. Не думаю, что озвучивание этого тезиса отрицает, что отделение уже произошло. Это факт. Выход из Советского Союза произошел очень давно. Отметим, что Нагорный Карабах никогда не был частью независимого Азербайджана. Это очень сильный и важный фактор”, - заметил Киракосян.

По словам представителя Армении в ЕСПЧ, действия Азербайджана ясно показывают, что страна намерена оккупировать Арцах.

“Обратного пути нет, потому что кроме пути самоопределения, кроме отделения во имя спасения, другого варианта просто невозможно представить”, - заключил Киракосян.