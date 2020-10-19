Понедельник, 19 Октября 2020 14:10

АрмИнфо.Сегодня в Ереване проходит мирное шествие нескольких сотен граждан, конечным пунктом которого является армянский офис ООН. Инициаторами подобной мирной акции выступили актеры Камерного театра Армении, которых поддержала представитель правозащитной общественной организации <Ассоциация правовая Европа> Лусине Акопян.

С территории близлежащей к Матенадарану участники шествия с флагами Армении и Арцаха, транспарантами на русском и английском языках, скандируя <Не молчите!>, <Алиев террорист>, <Свободный независимый Арцах!> прошли к армянскому офису ООН, где их ожидала еще одна группа ранее собравшихся граждан, решивших поддержать своих соотечественников.

По словам актера Рафаеля Ераносяна - одного из инициаторов этого движения, решение провести подобное шествие возникло после того, как армянский офис ООН не ответил на письмо, отправленное ими с требованием должным образом отреагировать на происходящее в Арцахе.

<Мы пришли сюда, чтобы лично передать наше письмо Шомби Шарпу (глава армянского офиса ООН -Ред.), в котором мы просим не молчать, не ограничиваться формальными заявлениями о беспокойстве, а отреагировать надлежащим образом, предприняв соответствующие действия>, - сказал он.

В свою очередь представитель ОО <Ассоциация правовая Европа> Лусине Акопян отметила, что, начиная с 28 сентября, организация отправляет письма в разные международные организации, занимающиеся защитой прав человека, представляя ситуацию в Арцахе и те потери, которые несет армянская сторона в результате турецко-азербайджанской агрессии, в том числе среди гражданского населения. <Но мы все еще не видим достойной реакции. Главы здешних структур не активны, не посещают места, которые подверглись обстрелу, не собирают факты, доказательства. Тогда как глава азербайджанского офиса ООН посетил Гянджу>, - подчеркнула она. При этом Акопян заметила, что если представители армянского офиса ООН не могут посетить Арцах, то можно отправиться в те города Армении, которые тоже поверглись вражеским ударам, в частности Горис, Капан, Варденис. Прибыв к конечному пункту, оказалось, что на данный момент времени Шомби Шарп находится не в офисе, и прибудет на рабочее место к 17:00. Участники мирного шествия приняли решения остаться у здания ООН к моменту прибытия Шарпа, попросив его ускорить свой приезд, чтобы лично в руки передать письмо.

<Если наши призывы будут проигнорированы, то и завтра, и на следующий день мы намерены проводить подобные шествия, пока не будет получен ответ на наше письмо>, - подчеркнул Ераносян.