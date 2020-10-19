Понедельник, 19 Октября 2020 14:08

АрмИнфо. Азербайджан и Армения имеют обязательства перед Советом Европы по части соблюдения прав человека на своих территориях, а также по мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом заявила 19 октября генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, выступая в стенах МГИМО МИД РФ, передает ТАСС.

"Армения, и Азербайджан являются членами Совета Европы. Обе страны взяли на себя обязательство перед нашей организацией урегулировать конфликт мирными средствами. И обе страны обязаны соблюдать Европейскую конвенцию о правах человека, - сказала она. - Соблюдение прав человека на этой территории является жизненно важным и юридическим обязательством".

По словам Пейчинович-Бурич, в контексте этого конфликта поднимается более широкая проблема обеспечения прав человека на спорных территориях. "Независимо от политики, люди, которые там живут, должны рассчитывать на соблюдение тех же прав человека, демократию и стандарты верховенства закона, что и любой другой житель Европы. Национальные власти обязаны обеспечить это. И Совет Европы должен иметь беспрепятственный доступ на эти территории, чтобы мы могли оценить ситуацию и оказать посильную помощь".

Генсек СЕ отметила, что урегулирование конфликтов и территориальных споров не входит в полномочия ее организации. Однако она подчеркнула, что сделала урегулирование проблемы соблюдения прав человека на спорных территориях одним из приоритетов своего мандата на данном посту.