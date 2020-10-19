Понедельник, 19 Октября 2020 14:05

АрмИнфо. Оказывая политическую, военную поддержку Азербайджану, Турция глубоко изменила региональный баланс, что дестабилизирует весь регион. Об этом в интервью Nouvelles d'Armenie заявила мэр Парижа Энн Идальго.

По ее словам, если Турция желает взять на себя роль региональной державы, она должна своими действиями способствовать стабильности, поиску согласованных решений и процветанию региона, и, что не менее важно, признать геноцид армян 1915 года. "Но мы далеки от этого. Я бы добавила, что Анкара ведет очень опасную игру, в частности, открывая возможность для джихадистов присоединиться к Азербайджану и принять участие в боевых действиях", - отметила мэр. Она констатировала, что в этом конфликте Баку явно является агрессором,

которого поддерживает Турция.

Минская группа, объединяющая французов, американцев и русских, должна определить, каким будет будущее Карабаха и его народа, и это решение придется принять. "Я надеюсь, что она сможет как можно скорее положить конец конфликту и начать переговоры о прочном и справедливом мире в регионе. Кроме того, я отмечаю, что в эти выходные удалось добиться гуманитарного перемирия, которое, я надеюсь, будет соблюдаться в большей степени, чем прекращение огня на прошлой неделе, которое неоднократно нарушалось. Война никогда не является решением, а в случае с Нагорным Карабахом она возвращает болезненные вековые воспоминания", - сказала Энн Идальго.

По ее мнению, совершенно очевидно, что режим президента Эрдогана играет на националистическом духе. Он отрицает реальность геноцида армян и поощряет Азербайджан к проведению этнической чистки населения Нагорного Карабаха. " Каждый раз, когда я приезжала в Ереван и отдавала дань памяти 1.5 млн жертв Геноцида, я каждый раз задавалась вопросом о механизмах, которые позволяли планировать и совершать такие преступления", - подчеркнула Энн Идальго.

Мэр Парижа отметила, что понимает подход 22 французских парламентариев, потребовавших немедленного принятия резолюции о

признании Францией Республики Арцах. "Если единственным решением нынешнего конфликта является признание Нагорного Карабаха, мы не

должны колебаться. Но в МИД считают, что только Минская группа может позволить вернуться к миру и безопасности. Поэтому я не хочу препятствовать усилиям Франции по поиску мирного решения. Я поддерживаю постоянный контакт с МИД, который энергично и прагматично работает над прекращением конфликта. Цель состоит в том, чтобы армяне могли жить устойчиво и безопасно в Нагорном Карабахе, как и в Армении. Я разделяю приоритеты французского правительства, которое вместе с Минской группой стремится к прекращению столкновений и возвращению к переговорам. Я поддерживаю самоопределение, как таковое", - сказала Энн Идальго.

Она добавила, что Совет Парижа не может признать независимость Арцаха, потому что законы местных властей не разрешают

муниципалитетам признавать или подписывать соглашение с юридическим лицом, не признанным Францией. Но город может возглавить другие инициативы. " Мне сообщили, что UGAB Europe желает прислать молодых граждан Европы в качестве наблюдателей. Я считаю эту инициативу превосходной. Я предложила, чтобы по возвращении они пришли и засвидетельствовали то, что они видели, привлекая европейских мэров, которые того пожелают. Реституция должна произойти в середине ноября", - сообщила столичный градоначальник.

Мэр также отметила, что обратилась в международную ассоциацию франкоговорящих мэров ( AIMF ), членом которой, является и Ереван, с

предложением об оказании немедленной помощи в размере 50 тыс евро для оказания экстренной помощи беженцам и содействия системе

здравоохранения Армении. "Я также намерена поехать в Ереван в начале 2021 года с делегацией Совета Парижа, чтобы продемонстрировать нашу солидарность и посмотреть, как еще больше укрепить наши связи", - отметила Энн Идальго.