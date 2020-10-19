Понедельник, 19 Октября 2020 13:28

АрмИнфо.На фоне продолжающихся боев в зоне нагорно-карабахского конфликта активизировались поездки высокопоставленных турецких лиц в Азербайджан.

Так, в начале октября Баку посетил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, который как заявил сам, прибыл, чтобы продемонстрировать поддержку турецкой стороны братскому Азербайджану и получить указания о дальнейших действиях в связи с ситуацией в зоне карабахского конфликта.

А уже сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев принимает у себя в гостях делегацию во главе с председателем Великого Национального Собрания Турции Мустафой Шентопом. Причем детали повестки встречи пока не приводятся.

Стоит также заметить, что призывы международного сообщества к третьим странам, в том числе и Турции прекратить "подливать масло в огонь" в связи с эскалацией в Карабахе не увенчались успехом. Анкара не только продолжает игнорировать призывы международного сообщества, но и стала более активно подстрекать Азербайджан к продолжению боев, осуществляя параллельно интенсивную переброску на фронт наемников с Ближнего Востока.