Понедельник, 19 Октября 2020 13:16

АрмИнфо.Президент Арцаха Араик Арутюнян 19 октября принял депутатов Бундестага от партии <Альтернатива для Германии>. Об этом Арутюнян сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

Президент в частности, подчеркнул: <Вот уже пять лет как мы сотрудничаем с этой немецкой партией. Считаю, тот факт, что они побывали в Арцахе по собственной инициативе в эти тяжелые дни войны, свидетельствует об эффективности этого сотрудничества.

В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные со сложившейся ситуацией и необходимостью дать политическую оценку>.