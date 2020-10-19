Понедельник, 19 Октября 2020 13:13

АрмИнфо. Депутат парламента Армении от фракции "Мой шаг", председатель союза добровольцев "Еркрапа" Сасун Микаелян ранен в Арцахе. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил депутат от фракции "Мой шаг" Артур Ованнисян.

Депутат подчеркнул, что Микаелян получил осколочные ранения в области спины и ноги.

"Повода для беспокойства нет. Состояние Сасуна Микаеляна оценивается как стабильное, жизни депутата ничего не угрожает", - заметил Ованнисян.