Понедельник, 19 Октября 2020 13:11

АрмИнфо.Партия "Просвещенная Армения" выступила с заявлением, в котором предложила создать над Арцахом бесполетную зону для всех видов летательных аппаратов.

В заявлении отмечается, что азербайджано-турецко-террористический тандем активно использует запрещенное международными конвенциями оружие против мирных граждан, нанося с неба удары по гражданским объектам. Партия призвала Совет Безопасности ООН объявить и ввести на всей территории Арцаха бесполетную зону для всех типов летательных аппаратов, что предотвратит дальнейшее развитие военных преступлений, исключит последствия гуманитарной катастрофы.

В то же время ППА призвала сопредседателей Минской группы ОБСЕ, Российскую Федерацию, Францию и Соединенные Штаты, поддержать принятие и выполнение этого предложения.

Партия обращается и к министру иностранных дел Республики Армения представителю Республики Армения при ООН с просьбой внести в Совет Безопасности ООН предложение об объявлении бесполетной зоны на территории Арцаха.

В заявлении упоминается, что сегодня в связи с запросом России, Франции и США в Совбезе ООН состоится закрытое заседание по ситуации в зоне карабахского конфликта.