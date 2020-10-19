Понедельник, 19 Октября 2020 12:48

АрмИнфо. Совет французского департамента О-де-Сен принял заявление, в котором призвал президента и правительство Франции пересмотреть свою дипломатическую стратегию и оказать дипломатическую поддержку Республике Арцах в условиях продолжающейся агрессии со стороны Азербайджана.

Заявление было единогласно принято на заседании Совета департамента Франции О-де-Сен по предложению члена департамента Жозиана Фишера.

В заявлении, в частности говорится: "12 июля текущего года азербайджанская армия с применением тяжелого вооружения предприняла ожесточенное наступление на Республику Армения. Эти военные действия, которые происходили в Тавушской области, были направлены против территориальной целостности Республики Армения, имеющей международно признанные границы.

16 июля пресс-секретарь министерства обороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы пригрозил "возможностью нанесения удара по Мецаморской атомной электростанции, чтобы вызвать стихийное бедствие в Армении".

27 сентября Азербайджан начал войну против армян Нагорного Карабаха, во время которой мишенью становятся города, включая столицу Степанакерт, а также мирное население. Эта война разразилась при поддержке Турции, которая до сих пор отказывается признать ответственность турок-османов за совершенный в 1915-1916 гг. геноцид. По данным Сирийского центра по правам человека, турецкие наемники были переброшены из Сирии в Азербайджан, чтобы принять участие в боевых действиях и сеять смерть в Нагорном Карабахе.

В продолжающемся уже несколько десятилетий конфликте между Нагорным Карабахом и Арменией с одной стороны и Азербайджаном - с другой, Франция стремилась к мирному урегулированию в рамках действующей под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Минской группы, сопредседателями которой наряду с ней являются Соединенные Штаты и Российская Федерация.

Франция до сих пор искала мирные решения, руководствуясь принципом нейтралитета.

Учитывая, что этот нейтралитет невозможно поддерживать в отношении инициировавшего войну Азербайджана, мишенью которого является проживающее в Нагорном Карабахе армянское гражданское население,

Учитывая, что воинственная позиция Турции по поддержанию Азербайджана и переброска сирийских наемников неприемлемы и несут в себе еще больший риск региональной дестабилизации,

Учитывая, что многочисленные жители, в частности, Степанакерта, были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий, и существует гуманитарная необходимость незамедлительного прекращения боев,

Принимая во внимание, что установленное по инициативе российской дипломатии прекращение огня, подписанное 10 октября министрами иностранных дел Армении и Азербайджана, не было соблюдено,

Члены Совета департамента О-де-Сена обращаются с призывом к президенту и правительству Французской Республики с тем, чтобы французская дипломатия пересмотрела свою стратегию и выразила следующую позицию:

Франция требует незамедлительного прекращения боевых действий и соблюдения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Любая дальнейшая агрессия со стороны Азербайджана может побудить Францию после изучения обстоятельств оказать дипломатическую помощь властям Нагорного Карабаха".