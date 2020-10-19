Понедельник, 19 Октября 2020 12:08

АрмИнфо.Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армения (МЧС) продолжает работать в круглосуточном режиме, организовывая процесс предоставления гуманитарной помощи гражданам, пострадавшим в результате военных действий в Республике Арцах и временно выехавшим в Армению.

Так согласно сообщению МЧС, с 1 октября в Арцах было направлено 40 грузовых машин гуманитарной помощи, а в разные населенные пункты Армении 107 грузовых машин.

Гуманитарная помощь распределяется посредством уполномоченных органов жителям Республики Арцах, и временно прибывшим в Армению арцахским семьям. Сообщается, что поток гуманитарных грузов из разных уголков Армении продолжается, кроме того увеличился объем отправляемых грузов из-за рубежа.

Согласно источнику, гуманитарная помощь распределяется посредством муниципалитетов и областных администраций