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АрмИнфо.Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армения (МЧС) продолжает работать в круглосуточном режиме, организовывая процесс предоставления гуманитарной помощи гражданам, пострадавшим в результате военных действий в Республике Арцах и временно выехавшим в Армению.
Так согласно сообщению МЧС, с 1 октября в Арцах было направлено 40 грузовых машин гуманитарной помощи, а в разные населенные пункты Армении 107 грузовых машин.
Гуманитарная помощь распределяется посредством уполномоченных органов жителям Республики Арцах, и временно прибывшим в Армению арцахским семьям. Сообщается, что поток гуманитарных грузов из разных уголков Армении продолжается, кроме того увеличился объем отправляемых грузов из-за рубежа.
Согласно источнику, гуманитарная помощь распределяется посредством муниципалитетов и областных администраций
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|Премьер-министр РА: Достичь успехов в войне можно, если все сосредоточимся вокруг этой задачи
|Глава МИД РА: Армения привержена укреплению режима прекращения огня и мирному урегулированию карабахского конфликта
|Президент РА: Турция не может быть посредником, поскольку в открытую поддерживает Азербайджан
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|Министр ИД РА: Противодействовать экспансионистской политике Турции можно только решительными усилиями международного сообщества
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|Яков Кедми: Того, кто в России допустит базы Турции и НАТО на Каспии, можно расстрелять без суда
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|ЕС осуждает продолжение боевых действий в Карабахе после объявления о перемирии
|Депутаты Бундестага призывают международное сообщество применить жесткие санкции в отношении Турции и Азербайджана
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|Состоялся телефонный разговор главы МИД РА с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности
|Омбудсмен Армении видит угрозу экологической катастрофы из-за отсутствия возможности для гуманитарной миссии Красного Креста
|В Арцахе продолжаются работы по сбору урожая
|Зограб Мнацаканян выразился о нарушении гуманитарной паузы ВС Азербайджана
|Христианские правозащитники призвали администрацию Трампа ввести санкции в отношении Турции
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|Омбудсмен Арцаха намерен провести встречу с представителями гражданского общества Армении
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