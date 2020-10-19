Понедельник, 19 Октября 2020 12:06

АрмИнфо.В условиях развязанной Азербайджаном агрессии в общинах Сотк и Кути Гегаркуникской области в результате ударов вражескими беспилотниками были повреждены 2 средние школы. Об этом сообщает Министерство образования, науки, культуры и спорта Республики Армения.

В частности, из-за ударной волны были разбиты окна учебных заведений, а на стенах появились трещины. К счастью, пострадавших нет.

Министерство образования, науки, культуры и спорта РА совместно с областной администрацией немедленно предпримут шаги по восстановлению нанесенного ущерба и обеспечению необходимых условий для учебного процесса.