Понедельник, 19 Октября 2020 11:28

АрмИнфо. В Палату представителей США представлена резолюция об исключении Турции из НАТО. Об этом сообщает Армянский национальный комитет Америки.

Согласно источнику, резолюцию представила член Палаты представителей Конгресса США Тулси Габбард. В документе указываются факты нападения Турцией на армянские силы и продолжающейся поддержки Анкарой террористов. В некоторых положениях резолюции говорится о враждебности и агрессии Турции против армян. В частности, подчеркивается, что Турция увеличила свою вовлеченность в конфликте между Азербайджаном и Нагорным Карабахом. И если ранее она проявляла лишь политическую поддержку в отношении Азербайджана, то теперь оказывает прямую военную помощь. Кроме того, Анкара держит закрытой границу с Республикой Армения - страной, имеющей дружественные отношения с США, неоднократно выступая с угрозами в адрес Армении, Нагорного Карабаха и армянских общин, находящихся в разных частях мира. Турция также направила для борьбы с Арменией и Нагорным Карабахом сирийских боевиков, многие из которых связаны с <Аль-Каидой> и ИГИЛ. Имеется информация о том, что Турция принимала участие или контролировала наступательные действия военно-воздушных сил Азербайджана против Нагорного Карабаха, ее истребители F-16 участвовали в атаках как на Карабах, так и на Армению. Несмотря на призывы НАТО к немедленному прекращению насилия, Турция действует против позиции НАТО, публично поддерживая продолжающуюся военную агрессию Азербайджана. В ответ на решение Канады приостановить продажу устройств и вооружения военного значения Азербайджану Турция по причине ее участия в военной атаке Баку против Карабаха выразила негодование в связи с данным решением Канады, ссылаясь на отношения в рамках НАТО.