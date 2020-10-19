Понедельник, 19 Октября 2020 11:19

АрмИнфо. В Армии обороны Арцах рассказали о героях нашего времени, представив очередной блестящий пример коллективной победы.

Так, согласно сообщению АО Арцаха, группа военнослужащих Армии обороны, отлично сотрудничая с ополченцами, в результате совместных действий уничтожила живую силу, оружие и боеприпасы противника, заняла вражеский пост, заминировала его и благополучно покинула территорию.

В ведомстве подчеркнули, что за организацию и осуществление успешной операции майор Овик Мирзоян, капитаны Армен Андрян, Шант Айрапетян, Давид Айрапетян, Корюн Согомонян, старший лейтенант Айк Акопян, рядовые Самвел Исаханян, Алик Шавершян, Сурен Хачатрян, Норик Хачатрян, младшие сержанты Карен Петросян, Андраник Арамян и Альберт Фарманян, ополченцы Тельман Габриелян, Сейран Авагимян, Варужан Манасян, Эрик Агаджанян и полковник запаса Манвел Григорян будут награждены медалями "За отвагу".

"Превосходный уровень подготовки продолжают демонстрировать и силы ПВО. Младший сержант Арам Абагян, младший сержант Роберт Симонян и рядовой- контрактник Тигран Багдасарян, выведя из строя 4 вражеских БПЛА, представлены к получению медалей "За боевую службу". Парни продолжают действовать на самых разных участках линии фронта и, по итогам каждого дня, умножать число вражеских потерь", - подытожили в АО НКР.