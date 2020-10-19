Понедельник, 19 Октября 2020 11:09

АрмИнфо.Армянский национальный комитет Америки (ANCA) предпринимает шаги по блокировке продажи американского оружия Турции. Об этом говорится в заявлении организации, поступившем в АрмИнфо.

Согласно источнику, участники развернутой кампании призывают Пентагон отказаться от сотрудничества с Анкарой в области оборонной безопасности (DSCA), прекратить продажу дронов и другого оружия Турции. Аналогичная кампания развернута и по вопросу сотрудничества США с Азербайджаном, в том числе, по вопросу продажи оборудования и технологий двойного назначения. Данная мера, как считают авторы инициативы, необходима на фоне растущих опасений о том, что военное оборудование и технологии США и НАТО могут быть использованы Турцией и Азербайджаном для жестоких бомбардировок мирных жителей в Армении и в Арцахе. "Нападение Азербайджана, которое длится уже четвертую неделю, унесло жизни более 700 армян. Есть также достоверные сообщения о том, что Турция в настоящее время добивается ускоренного утверждения Соединенными Штатами соглашения о поставках датчиков для беспилотных летательных аппаратов после недавней приостановки Канадой поставок оружия Анкаре.

Исполнительный директор ANCA Арам Ампарян, запустив компонент кампании anca.org/exportcontrol, заявил, что то, что делает Азербайджан с мирным населением в Арцахе ужасно. "Это позор, что союзник Турции по НАТО так непосредственно причастен к массовым убийствам армян. И еще более отвратительно быть замешанным в этом американцам", - добавил он.

ANCA считает, что США должны категорически и недвусмысленно отклонять любые запросы Турции и Азербайджана на новые контракты по продаже, поставкам или передаче третьим лицам военного оборудования, запчастей или технологий двойного назначения. Этот запрет должен распространяться на любое оборудование, связанное с беспилотными летательными аппаратами, включая датчики, тепловизионные системы и системы лазерного наведения. Данный запрет должен действовать как минимум до 60 дней, до полного прекращения наступательных действий Азербайджана, Турции и ИГИЛ против гражданского населения Армении и Арцаха.