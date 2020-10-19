Понедельник, 19 Октября 2020 10:54

АрмИнфо.Уже второй раз Азербайджана не хочет или не может выполнить режима прекращения огня в гуманитарных целях, вводя в заблуждение международное сообщество, прежде всего сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Об этом говорится в заявлении МИД Армении.

В армянском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что 17 октября Министерства иностранных дел Армении и Азербайджана одновременно

объявили о прекращении огня в гуманитарных целях, договоренность о котором были достигнуты благодаря усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ и при личном посредничестве президента Франции.

Однако, продолжили в МИД Армении, как в прошлый раз, после московских договоренностей, Азербайджан в очередной раз продемонстрировал полное нежелание выполнять взятые на себя обязательства.

"Все это сопровождалось заявлениями представителей военно-политического руководства Азербайджана о том, что азербайджанская сторона не прекратит боевые действия до "победоносного окончания" войны. Примечательно, что тогда же аналогичного типа заявления были сделаны в Турции. Через несколько минут после объявления о прекращении огня в гуманитарных целях азербайджанские вооруженные силы возобновили боевые действия, а утром 18 октября начали широкомасштабное наступление на южном фронте", - подчеркнули в МИД Армении. В армянском МИД вновь подчеркнули о приверженности соблюдению московских договоренностей от 10 октября, которые были еще раз переподтверждены 17 октября, преследую в первую очередь цель установления прочного режима прекращения огня, поддерживаемого верификационным механизмом. "В этой связи мы подтверждаем те заявления, которые являются практическим выражением заявлений глав стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 1 октября, а также заявлений министров иностранных дел стран-сопредседателей от 5 октября. Мы привержены урегулированию конфликта исключительно мирными средствами путем переговоров. Придерживаясь достигнутых договоренностей, Республика Армения оставляет за собой право предпринять все необходимые шаги, чтобы решительно отвергнуть намерение Азербайджана решить вопрос военным путем", - подытожили в МИД Армении.