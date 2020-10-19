Понедельник, 19 Октября 2020 10:54

АрмИнфо.В ночь с 18 на 19 октября, параллельно с ночными боями, Азербайджан в очередной раз нарушил договоренность о перемирии, открыв огонь по мирным населенным пунктам Арцаха и ударив по гражданским объектом.

Как сообщает пресс-служба МЧС Арцаха, в частности, ракетному обстрелу подверглись город Мартуни, а также общины Урекан, Ишханадзор, Айгеовит и Вургаван Кашатагского района. В ведомстве добавили, что данные о пострадавших и нанесенном ущербе уточняются.