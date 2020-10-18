Воскресенье, 18 Октября 2020 23:43

АрмИнфо. Всемирный союз еврейских студентов (ВСЕС) призвал Израиль немедленно прекратить все поставки вооружения Азербайджану. Об этом сообщил глава Международного общественного форума «Армения – Израиль», экс-депутат Кнессета Александр Цинкер.

В воззвании молодежной организации говорится, что Азербайджан, поддерживаемый Турцией, напал на народ Народного Карабаха, тем самым подорвав перспективы мирного урегулирования конфликта.

Организация также подчеркивает, что оружие, продаваемое государством Израиль Азербайджану, используется против Нагорного Карабаха и приводит к бесчисленным смертям и гибели солдат.

Президент ВСЕС Джонатан Браун призвал правительство государства Израиль прекратить все поставки вооружения Азербайджану, в то время как конфликт продолжается, и сыграть роль посредника в установлении мира.

Организация также призвала правительство и парламент страны признать совершенный Османской империей Геноцид в 1915 году в отношении армян, ассирийцев и понтийских греков.