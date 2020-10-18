|Всемирный союз еврейских студентов призвал Израиль немедленно прекратить все поставки вооружения Азербайджану
|Яков Кедми: Того, кто в России допустит базы Турции и НАТО на Каспии, можно расстрелять без суда
|Арцрун Ованнисян: Это война 5-го поколения
|В Госдуме назвали Турцию ненадежным союзником
|Депутаты Бундестага: В Европарламенте есть коррумпированные депутаты, поэтому вопрос Арцаха там не поднимается
|ЕС осуждает продолжение боевых действий в Карабахе после объявления о перемирии
|Депутаты Бундестага призывают международное сообщество применить жесткие санкции в отношении Турции и Азербайджана
|Армяне Франции требуют признать независимость Арцаха
|Первый президент Армении назвал заявление 13 партий провальной инициативой
|Эрдоган такой же агрессор, как и Гитлер. Европа не извлекла уроков из своей истории и уступает диктатуре
|Эрдоган вооружает азербайджанцев с целью осуществления нового Геноцида Армян – интервью Corriere della Sera
|Генсек ООН осудил атаки на населенные пункты в зоне нагорно-карабахского конфликта
|Слуцкий прокомментировал заявление Эрдогана о поставках Россией оружия Армении
|Состоялся телефонный разговор главы МИД РА с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности
|Омбудсмен Армении видит угрозу экологической катастрофы из-за отсутствия возможности для гуманитарной миссии Красного Креста
|В Арцахе продолжаются работы по сбору урожая
|Зограб Мнацаканян выразился о нарушении гуманитарной паузы ВС Азербайджана
|Христианские правозащитники призвали администрацию Трампа ввести санкции в отношении Турции
|Президент Турции начал путать адреса поставок вооружений
|АО Арцаха: Сбиты еще 2 БПЛА противника
|МИД Арцаха выступил с заявлением в связи с повторным нарушением Азербайджаном гуманитарного перемирия
|Омбудсмен Арцаха намерен провести встречу с представителями гражданского общества Армении
|Карабахский министр: В результате террористической агрессии нарушается право на образование 33 тыс жителей Арцаха
|В Арцахе будет сделано все возможное для полной ликвидации следов от войны в кратчайшие сроки
|Официальный представитель МИД Армении ответила Европейской службе внешней деятельности
|Армяне Барселоны проводят акцию протеста
|Минздрав Армении предупреждает: Тела, оставленные без присмотра по всей линии соприкосновения, могут стать источником вспышки эпидемий
|Ряд военнослужащих Армии обороны Арцаха представлены к высоким государственным наградам
|Сенатор Канады: Эрдоган -классический автократ, а западные демократии зарыли головы в песок
|ЕС готов оказать содействие здравоохранительной системе Армении
|МО РА: На армяно-азербайджанской государственной границе относительно спокойно
|МИД РА: Клан Алиевых, ставший инструментом турецкой экспансии в регионе, беспокоится лишь о сохранении собственной власти
|МИД Армении: Азербайджан уже второй раз нарушает договоренность о прекращении огня
|Советник президента Арцаха: Самым главным фактором установления мира и безопасности в регионе должно стать повышение качества сотрудничества с братскими государствами
|Советник: Объявленное с полуночи перемирие является бессрочным
|За минувшие сутки в Армении выявлено 1694 новых случая заражения коронавирусом
|Президент Франции: Это перемирие должно быть безоговорочным и строго соблюдаться обеими сторонами
|Аппарат Защитника прав человека Арцаха обновил информацию о последствиях преступлений Азербайджана против мирного населения Арцаха
|МО РА: В Ереване действует инициатива по обеспечению едой арцахских семей
|Подразделения АО Карабаха подбили 4 танка противника
|Противник в очередной раз нарушил договоренность о перемирии
|Степанакерт подтверждает готовность соблюдать условия прекращения огня в гуманитарных целях на взаимной основе
|Два города Франции признали независимость Арцаха
|Ереван и Баку договорились о гуманитарном перемирии с 00:00 часов 18-го октября
|Губернатор: На территории Гегаркуникской области Армении с 27 сентября было сбито 18 беспилотников противника
|Арцрун Ованнисян: На южном направлении противник был отброшен на исходные позиции
|Погиб командир отряда «Чёрная пантера», экс-депутат Рустам Гаспярян
|Араик Арутюнян: АО Арцаха блестяще выполняет свою боевую задачу
|Лавров обсудил с Мнацаканяном и Байрамовым ситуацию в зоне карабахского конфликта
|Армяне продолжают акции протеста в разных уголках мира из-за агрессии Азербайджана против Арцаха: В Израиле она закончилась азербайджанской провокацией
|Готовится визит главы МИД Армении в США
|Армянские ПВО уничтожили три вражеских беспилотника в воздушном пространстве Армении
|Правозащитник: принцип "Отделение во имя спасения" становится неизбежностью
|Добровольцу Александру Арутюняну посмертно присвоено высшее звание "Герой Арцаха"
|Антонов: Позиции Москвы и Вашингтона совпадают в принципиальных вопросах урегулирования в Нагорном Карабахе
|Глава МИД Германии: Лишь совместно с Россией возможно урегулирование конфликта в Карабахе
|Посольство Азербайджана направило в МИД России ноту протеста из-за визита Милонова в Карабах
|В Постоянном совете ОБСЕ обсудили агрессию Азербайджана против Арцаха с вовлечением Турции и иностранных боевиков
|Зейналян: Военнопленные Арег Саркисян и Нарек Амирджанян позвонили родителям
|Армянская сторона продолжает разоблачать азербайджанскую дезинформацию, на этот раз по части ударов по Гяндже
|Читать больше
АрмИнфо. Всемирный союз еврейских студентов (ВСЕС) призвал Израиль немедленно прекратить все поставки вооружения Азербайджану. Об этом сообщил глава Международного общественного форума «Армения – Израиль», экс-депутат Кнессета Александр Цинкер.
В воззвании молодежной организации говорится, что Азербайджан, поддерживаемый Турцией, напал на народ Народного Карабаха, тем самым подорвав перспективы мирного урегулирования конфликта.
Организация также подчеркивает, что оружие, продаваемое государством Израиль Азербайджану, используется против Нагорного Карабаха и приводит к бесчисленным смертям и гибели солдат.
Президент ВСЕС Джонатан Браун призвал правительство государства Израиль прекратить все поставки вооружения Азербайджану, в то время как конфликт продолжается, и сыграть роль посредника в установлении мира.
Организация также призвала правительство и парламент страны признать совершенный Османской империей Геноцид в 1915 году в отношении армян, ассирийцев и понтийских греков.
|Всемирный союз еврейских студентов призвал Израиль немедленно прекратить все поставки вооружения Азербайджану
|Яков Кедми: Того, кто в России допустит базы Турции и НАТО на Каспии, можно расстрелять без суда
|Арцрун Ованнисян: Это война 5-го поколения
|В Госдуме назвали Турцию ненадежным союзником
|Депутаты Бундестага: В Европарламенте есть коррумпированные депутаты, поэтому вопрос Арцаха там не поднимается
|ЕС осуждает продолжение боевых действий в Карабахе после объявления о перемирии
|Депутаты Бундестага призывают международное сообщество применить жесткие санкции в отношении Турции и Азербайджана
|Армяне Франции требуют признать независимость Арцаха
|Первый президент Армении назвал заявление 13 партий провальной инициативой
|Эрдоган такой же агрессор, как и Гитлер. Европа не извлекла уроков из своей истории и уступает диктатуре
|Эрдоган вооружает азербайджанцев с целью осуществления нового Геноцида Армян – интервью Corriere della Sera
|Генсек ООН осудил атаки на населенные пункты в зоне нагорно-карабахского конфликта
|Слуцкий прокомментировал заявление Эрдогана о поставках Россией оружия Армении
|Состоялся телефонный разговор главы МИД РА с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности
|Омбудсмен Армении видит угрозу экологической катастрофы из-за отсутствия возможности для гуманитарной миссии Красного Креста
|В Арцахе продолжаются работы по сбору урожая
|Зограб Мнацаканян выразился о нарушении гуманитарной паузы ВС Азербайджана
|Христианские правозащитники призвали администрацию Трампа ввести санкции в отношении Турции
|Президент Турции начал путать адреса поставок вооружений
|АО Арцаха: Сбиты еще 2 БПЛА противника
|МИД Арцаха выступил с заявлением в связи с повторным нарушением Азербайджаном гуманитарного перемирия
|Омбудсмен Арцаха намерен провести встречу с представителями гражданского общества Армении
|Карабахский министр: В результате террористической агрессии нарушается право на образование 33 тыс жителей Арцаха
|В Арцахе будет сделано все возможное для полной ликвидации следов от войны в кратчайшие сроки
|Официальный представитель МИД Армении ответила Европейской службе внешней деятельности
|Армяне Барселоны проводят акцию протеста
|Минздрав Армении предупреждает: Тела, оставленные без присмотра по всей линии соприкосновения, могут стать источником вспышки эпидемий
|Ряд военнослужащих Армии обороны Арцаха представлены к высоким государственным наградам
|Сенатор Канады: Эрдоган -классический автократ, а западные демократии зарыли головы в песок
|ЕС готов оказать содействие здравоохранительной системе Армении
|МО РА: На армяно-азербайджанской государственной границе относительно спокойно
|МИД РА: Клан Алиевых, ставший инструментом турецкой экспансии в регионе, беспокоится лишь о сохранении собственной власти
|МИД Армении: Азербайджан уже второй раз нарушает договоренность о прекращении огня
|Советник президента Арцаха: Самым главным фактором установления мира и безопасности в регионе должно стать повышение качества сотрудничества с братскими государствами
|Советник: Объявленное с полуночи перемирие является бессрочным
|За минувшие сутки в Армении выявлено 1694 новых случая заражения коронавирусом
|Президент Франции: Это перемирие должно быть безоговорочным и строго соблюдаться обеими сторонами
|Аппарат Защитника прав человека Арцаха обновил информацию о последствиях преступлений Азербайджана против мирного населения Арцаха
|МО РА: В Ереване действует инициатива по обеспечению едой арцахских семей
|Подразделения АО Карабаха подбили 4 танка противника
|Противник в очередной раз нарушил договоренность о перемирии
|Степанакерт подтверждает готовность соблюдать условия прекращения огня в гуманитарных целях на взаимной основе
|Два города Франции признали независимость Арцаха
|Ереван и Баку договорились о гуманитарном перемирии с 00:00 часов 18-го октября
|Губернатор: На территории Гегаркуникской области Армении с 27 сентября было сбито 18 беспилотников противника
|Арцрун Ованнисян: На южном направлении противник был отброшен на исходные позиции
|Погиб командир отряда «Чёрная пантера», экс-депутат Рустам Гаспярян
|Араик Арутюнян: АО Арцаха блестяще выполняет свою боевую задачу
|Лавров обсудил с Мнацаканяном и Байрамовым ситуацию в зоне карабахского конфликта
|Армяне продолжают акции протеста в разных уголках мира из-за агрессии Азербайджана против Арцаха: В Израиле она закончилась азербайджанской провокацией
|Готовится визит главы МИД Армении в США
|Армянские ПВО уничтожили три вражеских беспилотника в воздушном пространстве Армении
|Правозащитник: принцип "Отделение во имя спасения" становится неизбежностью
|Добровольцу Александру Арутюняну посмертно присвоено высшее звание "Герой Арцаха"
|Антонов: Позиции Москвы и Вашингтона совпадают в принципиальных вопросах урегулирования в Нагорном Карабахе
|Глава МИД Германии: Лишь совместно с Россией возможно урегулирование конфликта в Карабахе
|Посольство Азербайджана направило в МИД России ноту протеста из-за визита Милонова в Карабах
|В Постоянном совете ОБСЕ обсудили агрессию Азербайджана против Арцаха с вовлечением Турции и иностранных боевиков
|Зейналян: Военнопленные Арег Саркисян и Нарек Амирджанян позвонили родителям
|Армянская сторона продолжает разоблачать азербайджанскую дезинформацию, на этот раз по части ударов по Гяндже
|Читать больше
|Прогноз: Сохранение консолидации армянства - залог перемирия уже в ближайшие дни
|Взгляд из Москвы: Основная цель Турции - сухопутный коридор Нахиджеван- Азербайджан
|Платошкин: То, о чем мы предупреждали, к сожалению, произошло.
|Прогноз: Ожидать прекращения огня в Арцахе до формирования нового геополитического баланса не приходится
|Коммандос: Алиев готов завершить войну. Не готов Эрдоган
|Читать больше
|Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
|Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
|Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
|Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
|МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
|В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
|Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
|АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
|Подразделения АО Арцаха уничтожили 12 танков противника
|Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
|Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
|Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
|Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
|Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
|Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности