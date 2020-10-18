Воскресенье, 18 Октября 2020 23:11

АрмИнфо. Президент Турции Реджеп Эрдоган ошибся, у Азербайджана нет той военной силы, способной победить Армянскую армию. Об этом в беседе с ведущим ITON-TV Александром Вальдманом заявил бывший глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми. Передает ИА Реалист.

По словам Кедми, «Армянская армия достаточно сильна, чтобы не дать Азербайджану захватить значительную часть даже тех семи районов»; «с точки зрения топографии, вооруженных сил и их оснащения, Азербайджан не в состоянии прорвать армянский фронт».

«Азербайджанская армия еще слабее, чем казалось. Если бы она была достаточно хорошо боеспособна, то она захватила бы территории. Но способности оперировать большими воинскими подразделениями нет. Нет возможности у Азербайджана эффективно использовать свою авиацию и бронетанковые части. Хотя танков у них больше», - подчеркнул аналитик.

Кедми напоминает: «Азербайджан получил оружия из Израиля примерно на $1,5 млрд. В основном это электроника, локаторы и беспилотники. А кто дал оружия Азербайджану на $5 млрд? Россия. В отличие от Армении, Азербайджан с финансовой точки зрения самодостаточное государство. Нефть. Они могут купить оружие у кого угодно. Не продал бы Израиль беспилотники, они бы купили их в другой стране… Единственная претензия, которую армяне могут предъявить Израилю, к моему стыду, - признание Израилем Геноцида армянского народа по мелким меркантильным политическим соображениям, которые даже не стоят упоминаний. Народ пострадал от геноцида, как и еврейский народ. Мы из-за меркантильных торгашеских соображений не признаем геноцид другого народа».

Эксперт усматривает в происходящем угрозу для Ирана: «Когда азербайджанцы объявляют себя единым народом с Турцией, а 40% азербайджанцев живут в Азербайджане, а оставшаяся часть живет в Иране. Если кто не знает, Хаменеи — азербайджанец, не перс. И это в Иране создает серьезную проблему».

«Что касается позиции России, то она как была, так и есть. У Москвы свои соглашения с Ереваном, Россия — гарант существования Армении и ее территориальной целостности и независимости. Москва не даст никому на это посягнуть. Но Нагорный Карабах — не Армения», - отмечает аналитик.

Заслуживает внимания и то предостережение, которое прозвучало из уст Кедми: «Того, кто в России допустит базы Турции и НАТО на Каспии, можно расстрелять без суда».