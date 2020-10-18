Воскресенье, 18 Октября 2020 22:32

АрмИнфо. Азербайджан в очередной раз не прислушался к призывам о прекращении огня, на это раз предложенного французской стороной. Об этом 18 октября на брифинге в Ереване заявил представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

По его словам, еще с раннего утра боевые действия продолжились по тем же направлениям, что и накануне. Вначале на северном направлении противником была предпринята попытка атаки, он был разгромлен и отброшен назад. При этом, враг не смог добиться каких-либо существенных успехов. В это же время на южном направлении на двух отдельных участках противник предпринял попытку развернуть атакующие действия. На одном из участков, оказавшись под мощным ударом армянской артиллерии, враг обратился в бегство, потеряв значительное количество техники и боеприпасов. На другом участке продолжились ожесточенные бои, в результате которых противнику удалось несколько продвинуться вперед. В данной войне, в которой используется большая огневая плотность, как заметил Ованнисян, неактуально использовать удачи и промахи по отдельным позициям. Идет война с применением технологий и техники пятого поколения, маневренными группами, и сохранение тактических линий отдельных боевых действий не ведется.

В течение всего дня вооруженные силы Азербайджана вновь применили различные вооружения воздушной атаки, в том числе, БПЛА. По положению на 20.00 18-го октября подбито 9 беспилотных летательных аппаратов противника, из которых 2 – на территории Армении. В настоящее время, как заметил Арцрун Ованнисян, боевые действия продолжаются. Особенно тяжелыми они идут на южном направлении.