Воскресенье, 18 Октября 2020 22:19

АрмИнфо. Турция своими антикрымскими заявлениями показывает, что является для России ненадежным союзником, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не признает Крым российским регионом и намерена вместе с Украиной поддерживать крымских татар.

"Турция последнее время, к сожалению, демонстрирует себя ненадежным союзником, занимая откровенно недружественную позицию по отношению к России и российскому Крыму. Неспроста в Крыму стоит памятник императору Александру III, который сказал, что у России есть два союзника: ее армия и флот", - сказал РИА Новости Шеремет.

По его словам, турецкие власти своей неуважительной политикой рискуют тем, что российские туристы совсем перестанут посещать курорты Турции. "Россия без турецких помидор проживет, а вот смогут ли турки прожить без нашей поддержки, это еще вопрос", - сказал депутат.