Воскресенье, 18 Октября 2020 22:03

АрмИнфо. В Европарламенте есть несколько депутатов, коррумпированных со стороны Азербайджана и Турции, поэтому вопрос Арцаха там не поднимается. Об этом 18 октября в ходе пресс-конференции в Степанакерте заявили парламентарии Бундестага, прибывшие в Арцах с целью ознакомления на месте с военными действиями, совершенными азербайджанскими ВС в отношении мирного населения.

В частности, они отметили, что в Европе отсутствует интерес к этой войне, следовательно, своей задачей последние считают помочь изменить подобное отношение. «Как только мы сможем все страны привести к одному уровню, чтобы они поняли, что так больше не может продолжаться, тогда сможем оказать давление на Турцию и Азербайджан, которые должны понять, что войной решить данный вопрос не удастся. Всей своей энергией и силой мы будем работать для достижения этой цели», - сказал один из парламентариев.

Кроме того, депутаты заметили, что Арцах сегодня ведет войну не только за свободную страну, но и за свободный глобус, поскольку с помощью Турции сирийские террористы прибывают в этот регион.

«Германия не может одна повлиять на Турцию, чтобы остановить войну. Европа должна понять, я имею в виду не только западную Европу, но и Россию, что, остановив агрессию Азербайджана – будет решен вопрос с интернациональным терроризмом. И Россия здесь должна сыграть важную роль, поскольку за всю свою историю она имела здесь большое влияние. И мы боремся за то, чтобы российская сторона вошла в эту европейскую группу по решению подобных проблем, если не сейчас, то хотя бы в дальнейшем. Было бы хорошо, если бы немецкие власти остановили санкции в отношении РФ, и применили их в отношении Турции», - подчеркнул депутат.