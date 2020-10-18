Воскресенье, 18 Октября 2020 21:30

АрмИнфо. Депутаты Бундестага, прибывшие в Арцах, осуждают агрессию Азербайджана и призывают международное сообщество применить жесткие санкции в отношении Турции и Азербайджана. Об этом они заявили 18 октября в Степанакерте в ходе пресс-конференции.

В частности, парламентарии отметили, что ввиду того, что немецкие медиа освещают события в Арцахе несправедливо, группой депутатов было принято решение прибыть в Арцах и собственными глазами увидеть реальную картину происходящего.

«Мы были в Шуши и видели, что Азербайджан при помощи Турции нанес удары по церкви. Сегодня в Степанакерте своими глазами мы увидели, что жилые здания подверглись обстрелу, хотя вблизи не было каких-либо военных объектов или техники» - отметил один из депутатов.

Представители Бундестага назвали большим преступлением в отношении человечества нападение Азербайджана на мирное население Арцаха, совершаемое при помощи Турции. «Мы призываем парламенты мира прекратить ограничиваться словами, а как можно скорее приступить к действиям», - сказал он, подчеркнув необходимость введения жестких санкций в отношении Турции и Азербайджана, что поспособствует скорейшему завершению военных действий.

Один из депутатов отметил, что это события в Арцахе – это не маленькая локальная война, а скорее наоборот – большая и полномасштабная. «Мы здесь, чтобы разбудить европейские народы, попробовать найти решения, поскольку минские процессы больше не будут действовать», - сказал он. При этом депутат подчеркнул, что в Арцахе есть угроза геноцида.

Парламентарии отметили, что в случае если будет доказано использование сирийских наемников со стороны азербайджанской армии в войне против Арцаха, то международное сообщество должно будет рассматривать Азербайджан в качестве главного исполнителя роли интернационального террориста.

Вместе с тем немецкие депутаты обратили внимание на то, что по приказу Турции Азербайджан вышел из переговорного процесса Минской группы ОБСЕ и предпочел для решения данного вопроса применить силу. «Если принять к сведению факты и шаги, предпринятые Азербайджаном ранее, то становится понятным, что азербайджанские власти никогда не были готовы к мирному решению вопроса».

Депутаты отметили, что Германия не может вовлечься в этот конфликт оружием, но, по их мнению, применение санкций со стороны их властей может нанести более сильный удар, чем оружие. «Мы сожалеем, что Турция воюет против Арцаха на деньги Евросоюза, в том числе Германии», - подчеркнул один из парламентариев.

Напомним, что ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью RTS подчеркнул, что за исключением международных СМИ, никто из международного дипломатического сообщества не приезжал в Арцах, чтобы собственными глазами увидеть реальную картину происходящего, в частности турецко-азербайджанскую агрессию в отношении мирного населения Арцаха.