Воскресенье, 18 Октября 2020 20:37

АрмИнфо. В Париже напротив здания парламента Франции прошел многочисленный митинг в поддержку народа Арцаха. В митинге, по оценке его организаторов, принимают участие свыше 10 тыс человек. Помимо представителей армянской диаспоры, в акции участвуют также курды и киприоты.

Его участники указывают на необходимость признания независимости Арцаха. Именно с этим посылом они обратились к президенту Франции. По словам участников акции, армянская нация еще никогда не была столь единой, как в эти дни.

Участники митинга скандировали лозунг «Слава армянской армии», «Независимость Арцаху». Затем участники акции шествием направились к зданию посольства Азербайджана.

Отметим, что акция была организована сопредседателем координационного совета армянских организаций Франции Мурадом Папазяном.