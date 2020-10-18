Воскресенье, 18 Октября 2020 20:36

АрмИнфо.«Думаю, что инициаторы заявления руководствовались не целями государственного переворота, как некоторые это оценивают, а глубоким беспокойством касаемо судьбы Армении и Арцаха, охватывающим сегодня весь армянский народ», - подобное мнение выразил первый президента Республики Армении Левон Тер-Петросян, давая оценку заявлению 13 партий РА о необходимости вовлечения последних в процесс защиты Армении и Арцаха.

При этом он отметил, что если подобное заявление было сделано сугубо с целью пиара, то является провальной акцией. «Удивляюсь, как Республиканская партия Армении и АРФД «Дашнакцутюн», которые имеют серьезную репутацию попали под влияние десятка безответственных персон-партий», - сказал Тер-Петросян.

Экс-президент также отметил, что внутренние распри в военное и послевоенные время - это совсем нежелательная перспектива, посредством которой можно передать опасный сигнал врагам армянского народа.

Напомним, что днем ранее 13 политических партий Армении выступили с совместным заявлением, в котором потребовали от нынешнего правительства привлечь бывших представителей власти для защиты Арцаха и Армении, а также создания штаба-госоргана оперативного руководства военно-политическими вопросами.

Под заявлением кроме более-менее влиятельных АРФ "Дашнакцутюн" и "Республиканской партии Армении", подписались такие «партии одного человека» как «Азатутюн», "Национальная повестка", "Национально-демократический союз", "Объединение национального самоопределения", "Еркир Цирани", "Наследие", "Солидарность", "Демократическая партия Армении", "Родина", "Во имя социальной справедливости" и "Одна Армения".