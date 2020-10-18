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 Воскресенье, 18 Октября 2020 20:26

Эрдоган такой же агрессор, как и Гитлер. Европа не извлекла уроков из своей истории и уступает диктатуре

Эрдоган такой же агрессор, как и Гитлер. Европа не извлекла уроков из своей истории и уступает диктатуре

АрмИнфо. Несколько дней назад чешские СМИ сообщили, что президент Турции Эрдоган, выступавший в турецком парламенте, заявил о своих правах на Иерусалим и снова осудил Государство Израиль за его позицию по отношению к палестинцам. Любой, кто следит за развитием политики нынешнего исламистского правительства в Турции, не может не почувствовать параллель между этим развитием и ситуацией вокруг нацистской Германии в 1930-е годы. 

Однако эта параллель лежит не столько в основе обоих режимов, сколько в подходе, выбранном нынешним Европейским союзом, который намного хуже, чем западная политика умиротворения по отношению к Гитлеру. Об этом говорится в пространной статье Лукаша Лхогана в чешском издании Reflex.

«Еще один кризис, за которым наша страна и наша нация пристально наблюдают, - это жестокость, с которой Израиль обращается с палестинцами, и безразличная практика, которая совершенно не уважает таинства Иерусалима. Для нас проблема Иерусалима - это не просто общая геополитическая проблема. Во-первых, нынешний внешний вид Старого города, который является сердцем Иерусалима, с его водой, рынком и множеством зданий, был построен (османским) султаном Сулейманом Великолепным. Наши предки веками проявляли свое уважение, очень ценив города и позволяя им процветать. В этом городе можно встретить следы османского сопротивления, и во время Первой мировой войны нам пришлось оставить его со слезами на глазах», - сказал президент Турции Эрдоган перед депутатами. Речь Эрдогана отмечена

Эти слова Эрдогана очерчивают основную догму его политики последних лет, которую многие аналитики называют паносманической. Это сочетание прославления мифического османского прошлого, которое сильно приукрашено, и о нем придумывается вымысел, чтобы подчеркнуть его совершенство и уникальность. В то же время он оправдывает нынешнюю экспансию турецких исламистов в такие регионы, как Ливия, Сирия, Азербайджан и Государство Израиль, где турецкое исламистское правительство представляет себя единственным реальным защитником палестинцев - и прежде всего исламистского движения ХАМАС.

Сегодняшний исламистский режим в Турции придерживается видения - единый мусульманский мир под властью Турции, как единственного истинного представителя ислама и единственного защитника прав мусульман. Следует помнить, что Османская империя была последним законным лидером всех мусульман - халифатом, хотя и теоретически в рамках исламского богословия.

 

Когда Адольф Гитлер говорил о необходимости уничтожить Чехословакию и евреев во имя мира, о необходимости расширения немецкого могущества и т. д., мало кто на Западе обращал на это внимание и мало кто воспринимал это всерьез. В конце концов, это привело к тому, что Гитлер постепенно использовал слабости демократического Запада не только для перевооружения Германии, но и для расширения своей власти, когда Запад наивно полагал, что уступки Гитлеру обеспечат мир. Точно так же сегодня Европейский Союз (во главе с Германией) выбирает ту же политику в отношении исламистов в Турции.

Европейский Союз не только практически ничего не делает для защиты законных прав своих членов, таких как Греция и Кипр, права которых исламистская Турция уже давно нарушает, но он также предоставляет миллиарды евро турецким исламистам во имя смягчения кризиса с беженцами. И, например, Германия является одним из крупнейших поставщиков оружия туркам, которые затем используют это оружие в своей борьбе, что приводит к установлению своего правительства от Африки через Кавказ до побережья Греции.

Я убежден, что подобные речи Эрдогана, подобные упомянутой выше об Иерусалиме, содержат еще один важный тактический элемент. Они должны отвлечь внимание от деятельности турецких исламистов в Европе, где их агенты постепенно стремятся к контролю не только над общинами турецких иммигрантов, но и мусульманскими общинами в целом, и подготовить их к той форме, которую турецкий исламистский режим однажды сможет использовать для давления на Европу, как это сделал Гитлер - судетские немцы против Чехословакии. 

В качестве альтернативы исламистский режим в Турции может использовать защиту интересов мусульманских меньшинств в соседних европейских странах (таких как Болгария и Греция) для прямых военных действий. Тот факт, что Турция является участником Пакта НАТО, является для нее преимуществом, поскольку другим странам НАТО будет трудно вмешаться в такой конфликт.

Речь Эрдогана по Иерусалиму необходимо рассматривать в более широком контексте и оказывать давление на наших политиков, чтобы они начали что-то делать с Эрдоганом и его исламистами. В противном случае через несколько лет мы рискуем оказаться в очень сложной ситуации, если не в войне. Мы должны взять пример из последствий политики умиротворения по отношению к Гитлеру, которая фактически открыла ему путь к развязыванию Второй мировой войны, холокоста и т. д. Если демократические правительства с самого начала отреагировали и не уступили Гитлеру, рано или поздно его режим рухнет. К сожалению, пока у меня сложилось впечатление, что демократический мир не усвоил урок, поэтому Европейский Союз выбирает путь умиротворения исламизма и диктатуры в Турции.


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