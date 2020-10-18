Воскресенье, 18 Октября 2020 20:13

АрмИнфо.Премьер-министр Никол Пашинян дал интервью одной из крупнейших итальянских газет Corriere della Sera. В нем премьер-министр Армении Никол Пашинян говорит о том, что президент Турции Эрдоган вооружает азербайджанцев с целью осуществления нового Геноцида армян.

Причем с этой целью он посылает в регион джихадистов и есть тому много доказательств. «С помощью специальной программы можно было проанализировать отснятый материал, узнать, где проходили съемки. Сейчас установлен факт, что они были доставлены на передовую во время боевых действий. Сами сирийские террористы сняли ролики, которые позже появились в Интернете и распространялись. Это свидетельство официально признано Россией, Францией и другими странами. И цель ясна. Я спрашиваю международное сообщество: разве террористы способны пойти гуманитарное перемирие?

Более того, сегодня на Южном Кавказе Турция проводит ту же стратегию, которую она приняла в Средиземном море против Греции - Кипра или Ливии, Сирии и Ирака. Это амбициозная политика. Во время переговоров о прекращении огня президент Турции Эрдоган заявил, что не хочет, чтобы Азербайджан прекратил боевые действия.

По словам Пашиняна, население Нагорного Карабаха является жертвой серьезного гуманитарного кризиса, который международное сообщество и Италия должны принять во внимание.