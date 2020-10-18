Воскресенье, 18 Октября 2020 19:46

АрмИнфо. Генеральный секретарь ООН Антонио Гуттериш выступил против военных столкновений Армении и Азербайджана на территории населенных пунктов в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь осуждает все атаки на населенные пункты, затронутые конфликтом», - отметил Дюжаррик.

Назвав неприемлемыми обстрелы городов, в результате которых гибнут мирные жители, Гуттериш выразил сожаление в связи с тем, что стороны игнорируют призывы международного сообщества о прекращении боевых действий. Вместе с тем он выразил надежду, что стороны выполнят условия объявленного гуманитарного перемирия и без промедления возобновят переговоры под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ.