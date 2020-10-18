Воскресенье, 18 Октября 2020 19:43

АрмИнфо. Утверждения президента Турции Тайипа Эрдогана о том, что Россия, США и Франция поставляют вооружения Армении, не способствуют деэскалации конфликта в Нагорном Карабахе. Такое мнение в воскресенье ТАСС выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"К сожалению, подобные заявления не способствуют мирному урегулированию и деэскалации ситуации в зоне конфликта. Россия и остальные государства - сопредседатели Минской группы ОБСЕ не поддерживают ни одну из сторон и выступают за прекращение кровопролития", - подчеркнул он.

Глава комитета напомнил, что ранее лидеры всех трех стран "выступили со специальным заявлением с призывом к прекращению огня, позднее в Москве прошли переговоры министров иностранных дел Армении и Азербайджана -Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова, где были достигнуты договоренности о перемирии". "Нужно добиваться их выполнения", - подчеркнул Слуцкий.

"Сегодня всем стоит продолжать поиск политико-дипломатических путей решения нагорно-карабахского конфликта, не скатываться к агрессивной риторике и взаимным обвинениям", - резюмировал он.