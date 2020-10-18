Воскресенье, 18 Октября 2020 19:40

АрмИнфо. Сегодня министр иностранных дел Зограб Мнацаканян провел телефонный разговор с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Джозефом Борелем.

Как сообщает МИД РА, министр предоставил своему собеседнику подробную информацию о состоянии мирного населения Арцаха, повреждении гражданской инфраструктуры, применении со стороны ВС Азербайджана оружия, запрещенного международными конвенциями, и большом количестве депортированных в результате злодеяний. Министр также обратил внимание собеседника на много численные факты пыток гражданского населения Арцаха, пыток над взятыми в плен военнопленными, унизительного с ними обращения и убийств.

Ссылаясь на соглашение об установлении гуманитарного прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта 17 октября и возникшую в результате ситуацию, министр иностранных дел сообщил верховному представителю, что Азербайджан, в очередной раз продемонстрировав свою предательскую позицию, нарушив соглашение, не отказывается прекратить военную агрессию против Арцаха.

Глава МИД РА отметил, что эта агрессия азербайджанской стороны происходит в условиях прямого вмешательства Турции, что проявляется во внедрении последней в регион вооруженных террористов, что представляет серьезную угрозу региональной и международной безопасности.

Зограб Мнацаканян выразил глубокую озабоченность по поводу расплывчатой ​​позиции, выраженной некоторыми участниками международного сообщества, подчеркнув, что такая политика рассматривается Азербайджаном как терпимость к продолжению азербайджанской агрессии, сопровождающейся нарушениями международного права.

Собеседники подчеркнули необходимость выполнения договоренностей о прекращении огня.