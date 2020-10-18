Воскресенье, 18 Октября 2020 18:45

АрмИнфо. Продолжающаяся агрессия Азербайджана в отношении Нагорного Карабаха жестко нарушает не только права раненых среди мирного населения, но является неуважением к телам убитых и бесчеловечным отношением к близким и родным. Об этом на своей странице в фейсбуке написал Защитник прав человека Арман Татоян.

Существующая ситуация, по его словам, катастрофична также с точки зрения загрязнения окружающей среды, массового распространения инфекционных заболеваний и вспышки эпидемий, что является реальной угрозой экологической катастрофы.

«Это все не имеет государственных границ и грозит всему региону», - написал Татоян, сославшись на профессиональную оценку Министерства здравоохранения Армении.

Омбудсмен подчеркнул, что международному сообществу необходимо немедленно предпринять реальные шаги для предотвращения этих зверств и бесчеловечного обращения. «Для Международного комитета Красного Креста необходимо обеспечить реальную и эффективную возможность для гуманитарной миссии», - написал он.