Воскресенье, 18 Октября 2020 18:41

АрмИнфо. В Республике Арцах прожолжаются сельскохозяйственные работы несмотря на развязанные азербайджанскими ВС военные действия. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил руководитель Аппарата президента Республики Арцах Ваграм Погосян.

В частности он написал, что невзирая на тяжелые военные дни в Аскеранском районе в Арцахе продолжаются работы по сбору урожая кукурузы и подсолнечника.