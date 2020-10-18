Воскресенье, 18 Октября 2020 18:40

АрмИнфо. Министр иностранных дел Республики Армения Зограб Мнацаканян в своем микроблоге в Twitter коснулся гуманитарной паузы, которая должна была вступить в силу в полночь 18 октября.

Написав, что утром в 07:20 Азербайджан возобновил широкомасштабные наступательные военные действия, МИД Армении подчеркнул, что, попирая собственные обязательства, Баку в очередной раз демонстрирует свою практику бесчестного коррумпированного режима.

Напомним, что вооруженные силы Азербайджана в ночь с 17 на 18 октября в очередной раз, нарушив достигнутые договоренности о гуманитарном перемирии, утром 18 октября возобновили боевые действия, особенно на южном направлении фронта. Следует также отметить, что очередное нарушение договоренности произошло после телефонного разговора глав МИД Азербайджана и Турции.