Воскресенье, 18 Октября 2020 18:36

АрмИнфо. Христианские правозащитники призвали администрацию Трампа ввести санкции в отношении Турции в ответ на ее действия в азербайджано-армянском конфликте и предупредили, что действия турок руководствовались враждебностью к христианам, сообщает Catholic News Agency.

Призывы, как отмечает источник, прозвучали во время панельной дискуссии, организованной группой в защиту христиан, под названием «Турция совершает еще один христианский геноцид. Почему молчит администрация Трампа? Мероприятие было посвящено действиям Турции в конфликте между Азербайджаном и Арменией. В обсуждениях участвовали президент организации «В защиту христиан» Туфик Бааклини, исполнительный директор Армянского национального комитета Америки Арам Ампарян, постоянный представитель Нагорно-Карабахской Республики в США Роберт Аветисян, Майкл Рубин из Американского института предпринимательства, Рич Газаль из организации "В защиту христиан", и Энди Земенидес из греко-американского совета лидеров.

Турция, как сказал Бааклини, является опасным игроком, и «мы ожидаем, что администрация Трампа примет меры». Он отметил, что нынешняя политика в отношении Турции не работает, и что президент Трамп и Конгресс должны жестко наложить на Турцию санкции в свете их враждебности по отношению к христианам.

Некоторые участники дискуссии призвали к введению санкций в связи с нарушением Турцией международных соглашений.

В октябре 2019 года, пояснил Газаль, санкции были отменены после того, как Турция согласилась на прекращение огня на северо-востоке Сирии. Однако с тех пор Турция нарушила это соглашение о прекращении огня более 800 раз», - сказал Газаль.

8 октября боевики обстреляли собор Армянской Апостольской Церкви на территории Нагорного Карабаха, разрушив часть крыши и повредив стены собора в Шуше. Армяне заявили, что за атакой стояли силы Азербайджана, поддерживаемые Турцией. Нападение на собор вызвало осуждение христианских лидеров и защитников религиозной свободы. Комиссия США по международной религиозной свободе заявила на прошлой неделе, что она встревожена, узнав о разрушениях, нанесенных собору, и призвала к охране мест отправления культа и религиозных объектов.

Аветисян сказал, что нынешний конфликт является беспрецедентным и что за большей частью насилия стоят наемники, нанятые Турцией. «Нам нужно, чтобы мир высказался», - сказал Аветисян. Он призвал к признанию Арцаха, который в настоящее время не признан ни одним государством-членом ООН, заявив, что это станет сигналом для Азербайджана.

В свою очередь, Земенидес заявил, что существование Арцаха является неудобством для Турции, и отметил, что сейчас в стране проживает менее 2000 греческих православных христиан, и назвал его обращение с христианскими меньшинствами пятном для всех западных стран, которые хранят молчание в защиту христиан.

Рубин классифицировал отношения президента Дональда Трампа с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом как «абсолютно странные» и призвал к дальнейшим действиям. По его словам, Конгресс должен быть более напористым, когда дело касается Турции, и это относится к обеим политическим партиям. По его словам, США «должны принять меры в виде жестких, резких санкций и прекращения военной помощи».