Воскресенье, 18 Октября 2020 17:09

АрмИнфо.Омбудсмен Арцаха Артак Бегларян намерен провести в Ереване встречу с представителями гражданского общества. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“19 октября (понедельник) в 16:00 в Ереване состоится моя совместная с Арманом Татояном закрытая встреча моего с представителями гражданского общества РА, которые хотят помочь Арцаху, особенно через своих международных партнеров. Во время встречи мы представим зверства, совершенные Азербайджаном с 27 сентября против Арцаха, населения Армении, наши возможные действия по их надлежащему документированию, интернационализации, а также для достижения различной международной помощи”, - написал Защитник прав человека Арцаха.

Он добавил, что встреча состоится в зале «Арарат» гостиницы «Марриотт». Количество мест ограничено, для регистрации необходимо звонить по номеру 095 939226, желательно наличие одного человека от одной организации. Встреча освещению не подлежит.