Воскресенье, 18 Октября 2020 17:08

АрмИнфо.В результате агрессии со стороны Азербайджана в Арцахе пострадали или полностью разрушены 18 школ, 6 детских садов, 4 культурных центра. Об этом сообщила министр образования, науки и культуры республики Лусине Караханян.

По ее словам, в течение более чем 20-дневной войны, навязанной со стороны турецко-азербайджанского террористического альянса, во время которой использовались различные виды разрушительного оружия, запрещенного международными нормами, в Республике Арцах подверглись обстрелу культурно-образовательные учреждения. Более того, в результате ударов врага разрушен купол собора Сурб Аменапркич Казанчецоц.

В результате террористической жестокой агрессии нарушается право на образование 33000 жителей: 24000 учащихся не посещают школы, 4016 детей не ходят в детские сады, 4986 студентов ремесленных училищ, колледжей, высших учебных заведений лишены права на обучение. “С глубокой скорбью и болью сообщаем о погибших и раненых среди учащихся и студентов”, - отметила Караханян.