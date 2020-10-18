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АрмИнфо. В Степанакерте и других городах и населенных пунктах Республики Арцах будет сделано все возможное для того, чтобы в короткий срок полностью ликвидировать следы от войны.
Об этом стало известно по итогам встречи министра градостроительства Республики Арцах Арама Саргсяна, заместителя председателя Комитета по градостроительству при Правительстве Республики Армения Армена Гуларяна и председателя Союза строителей РА Гагика Галстяна.
Согласно сообщению информационного штаба Республики Арцах, в ходе встречи были обсуждены дальнейшие действия на "передовой" строительства. «Начиная с 27 сентября мирные населенные пункты и гражданская инфраструктура подвергаются вражескому обстрелу. Предстоит много аварийно-восстановительных, демонтажных, ремонтных и реконструктивных работ», - говорится в источнике.
Сообщается, что первые практические шаги в этом направлении уже сделаны. В частности, в одном только Степанакерте уже ясно, откуда начнут работать строительные бригады.
Напомним, что по данным на 8 октября в Арцахе в результате турецко-азербайджанской агрессии был нанесен ущерб 4600 объектам недвижимого имущества, 430 движимого имущества, и 750 объектам гражданской и промышленной инфраструктуры.-
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|АО Арцаха: Сбиты еще 2 БПЛА противника
|МИД Арцаха выступил с заявлением в связи с повторным нарушением Азербайджаном гуманитарного перемирия
|Омбудсмен Арцаха намерен провести встречу с представителями гражданского общества Армении
|Карабахский министр: В результате террористической агрессии нарушается право на образование 33 тыс жителей Арцаха
|В Арцахе будет сделано все возможное для полной ликвидации следов от войны в кратчайшие сроки
|Официальный представитель МИД Армении ответила Европейской службе внешней деятельности
|Армяне Барселоны проводят акцию протеста
|Минздрав Армении предупреждает: Тела, оставленные без присмотра по всей линии соприкосновения, могут стать источником вспышки эпидемий
|Ряд военнослужащих Армии обороны Арцаха представлены к высоким государственным наградам
|Сенатор Канады: Эрдоган -классический автократ, а западные демократии зарыли головы в песок
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|МО РА: На армяно-азербайджанской государственной границе относительно спокойно
|МИД РА: Клан Алиевых, ставший инструментом турецкой экспансии в регионе, беспокоится лишь о сохранении собственной власти
|МИД Армении: Азербайджан уже второй раз нарушает договоренность о прекращении огня
|Советник президента Арцаха: Самым главным фактором установления мира и безопасности в регионе должно стать повышение качества сотрудничества с братскими государствами
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|За минувшие сутки в Армении выявлено 1694 новых случая заражения коронавирусом
|Президент Франции: Это перемирие должно быть безоговорочным и строго соблюдаться обеими сторонами
|Аппарат Защитника прав человека Арцаха обновил информацию о последствиях преступлений Азербайджана против мирного населения Арцаха
|МО РА: В Ереване действует инициатива по обеспечению едой арцахских семей
|Подразделения АО Карабаха подбили 4 танка противника
|Противник в очередной раз нарушил договоренность о перемирии
|Степанакерт подтверждает готовность соблюдать условия прекращения огня в гуманитарных целях на взаимной основе
|Два города Франции признали независимость Арцаха
|Ереван и Баку договорились о гуманитарном перемирии с 00:00 часов 18-го октября
|Губернатор: На территории Гегаркуникской области Армении с 27 сентября было сбито 18 беспилотников противника
|Арцрун Ованнисян: На южном направлении противник был отброшен на исходные позиции
|Погиб командир отряда «Чёрная пантера», экс-депутат Рустам Гаспярян
|Араик Арутюнян: АО Арцаха блестяще выполняет свою боевую задачу
|Лавров обсудил с Мнацаканяном и Байрамовым ситуацию в зоне карабахского конфликта
|Армяне продолжают акции протеста в разных уголках мира из-за агрессии Азербайджана против Арцаха: В Израиле она закончилась азербайджанской провокацией
|Готовится визит главы МИД Армении в США
|Армянские ПВО уничтожили три вражеских беспилотника в воздушном пространстве Армении
|Правозащитник: принцип "Отделение во имя спасения" становится неизбежностью
|Добровольцу Александру Арутюняну посмертно присвоено высшее звание "Герой Арцаха"
|Антонов: Позиции Москвы и Вашингтона совпадают в принципиальных вопросах урегулирования в Нагорном Карабахе
|Глава МИД Германии: Лишь совместно с Россией возможно урегулирование конфликта в Карабахе
|Посольство Азербайджана направило в МИД России ноту протеста из-за визита Милонова в Карабах
|В Постоянном совете ОБСЕ обсудили агрессию Азербайджана против Арцаха с вовлечением Турции и иностранных боевиков
|Зейналян: Военнопленные Арег Саркисян и Нарек Амирджанян позвонили родителям
|Армянская сторона продолжает разоблачать азербайджанскую дезинформацию, на этот раз по части ударов по Гяндже
|В Тбилиси продолжают оправдываться: Полеты через Грузию полностью соответствовали требованиям ICAO
|Глава Минздрава Армении и посол России обсудили перспективы расширения взаимодействии в области здравоохранении
|Российский депутат отреагировал на сообщение о включении его в "черный список" Азербайджана
|СНБ Армении призывает международное сообщество изучить факты переброски военных грузов из Пакистана и Афганистана в Азербайджан
|Посол: Тегеран поддерживает дипработу России по достижению перемирия в зоне карабахского конфликта
|Полиция Армении выявила 82 запрещенные публикации в период военного положения
|Противник продолжает нести потери в живой силе и технике
|В Минобороны Армении назвали дезинформацией утверждения противника об уничтожение армянского штурмовика Су-25
|Основатель фестиваля "СТАРМУС" назвал единственно приемлемым вариантом решения карабахского конфликта
|Напутствие Пашинянa резервистам: Не позволим врагу попирать нашу землю, Родину и границы
|В Армении за минувшие сутки выявлено 1540 новых случаев коронавируса
|В Армии обороны Арцаха представили список законных военных мишеней в Гяндже
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