Воскресенье, 18 Октября 2020 17:07

АрмИнфо. В Степанакерте и других городах и населенных пунктах Республики Арцах будет сделано все возможное для того, чтобы в короткий срок полностью ликвидировать следы от войны.

Об этом стало известно по итогам встречи министра градостроительства Республики Арцах Арама Саргсяна, заместителя председателя Комитета по градостроительству при Правительстве Республики Армения Армена Гуларяна и председателя Союза строителей РА Гагика Галстяна.

Согласно сообщению информационного штаба Республики Арцах, в ходе встречи были обсуждены дальнейшие действия на "передовой" строительства. «Начиная с 27 сентября мирные населенные пункты и гражданская инфраструктура подвергаются вражескому обстрелу. Предстоит много аварийно-восстановительных, демонтажных, ремонтных и реконструктивных работ», - говорится в источнике.

Сообщается, что первые практические шаги в этом направлении уже сделаны. В частности, в одном только Степанакерте уже ясно, откуда начнут работать строительные бригады.

Напомним, что по данным на 8 октября в Арцахе в результате турецко-азербайджанской агрессии был нанесен ущерб 4600 объектам недвижимого имущества, 430 движимого имущества, и 750 объектам гражданской и промышленной инфраструктуры.-