Воскресенье, 18 Октября 2020 16:13

АрмИнфо. Споксман Министерства иностранных дел Республики Армения Анна Нагдалян выступила с заявлением касаемо опубликованного спикером Европейской службы внешней деятельности (ЕСВД) сообщения о так называемом <ракетном обстреле города Гянджа>.

<Уже три недели Азербайджан зверски обстреливает города и села Арцаха (Нагорного Карабаха), в том числе столицу Степанакерт, преднамеренно обстреливая гражданское население и гражданские инфраструктуры, причиняя десятки жертв среди мирного населения и заставляя их покинуть свою Родину. Более того, мишенью Азербайджана уже стали гражданское население и инфраструктуры, находящиеся на территории Республики Армения. Нынешней широкомасштабной агрессии предшествовали провокационные кампании азербайджанской дезинформации, так называемый армянский ракетный обстрел города Гянджа. На протяжении десятилетий Азербайджан питает свое общество ненавистью и армянофобией, жестоким проявлением чего являются видеоматериалы, содержащие эпизоды пыток, бесчеловечного обращения и убийств в отношении военнопленных Арцаха, которые с гордостью муссируются в азербайджанских социальных медиа.

Распространяя безосновательные обвинения, Азербайджан отказывается соблюдать договоренности по прекращению огня глав стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ и категорически отвергает любую возможность механизмов верификации режима прекращения огня, чтобы продолжить войну>. По словам Нагдалян, Европейскому Союзу по сей день не удалось четко и однозначно отреагировать на эти военные преступления, осуществленные при непосредственном участии Турции со стороны Азербайджана, в том числе с переправкой иностранных боевиков из Сирии и Ливии. Кроме того, ЕС проигнорировал стоящую перед народом Арцаха экзистенциальную угрозу, грубые нарушения права на жизнь и развивающийся в Арцахе гуманитарный кризис. Армения считает достойным осуждения это одностороннее и предвзятое заявление, дающее Азербайджану <зеленый свет> безнаказанно продолжать нарушать международное право, включая международное гуманитарное право и международного обычного права.