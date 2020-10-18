Воскресенье, 18 Октября 2020 15:04

АрмИнфо.В Барселоне началась акция протеста с участием представителей армянской диаспоры, которые призывают власти Каталонии осудить турецко-азербайджанскую агрессию в отношение Арцаха и Армении и признать независимость Арцаха.

<Наша борьба справедлива, а победа неизбежна. Мы победим, потому что боремся за нашу родину, защищаем нашу идентичность, наши ценности. Арцах - это наша Родина. Это не территория, как сказал Алиев, там не живут кочевники и случайные люди, там есть цивилизация, человеческие ценности и мировое наследие. Наш враг тот же что и был более 100 лет назад, который с той же целью уничтожает армянский народ. Но сегодня в 2020 году мы не боимся, мы полны мужества и решимости, нас не пугают никакие угрозы, никакой Алиев, никакой Эрдоган, никакие наемники>, - сказал один из митингующих.

Отметим, что в ходе акции протеста с участием представителей армянского духовенства Барселоны состоялся и молебен в память о павших защитников Родины