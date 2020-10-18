Воскресенье, 18 Октября 2020 14:07

АрмИнфо. В результате широкомасштабных военных действий, предпринятых ВС Азербайджана по всему периметру линии соприкосновения между Республикой Арцах и Азербайджаном, оставленные многочисленные жертвы и разрушения чреваты опасными последствиями, в том числе вспышкой различных инфекционных заболеваний и эпидемий. Об этом говорится в официальном сообщении Министерства здравоохранения Армении.

В частности, Минздрав предупреждает, что повреждение систем водоснабжения и водоотвода создает неблагоприятную санитарно-гигиеническую ситуацию, что препятствует проведению надлежащей очистки и дезинфекции, создавая тем самым благоприятные условия для возникновения и распространения кишечных инфекционных заболеваний (холера, гепатит А, дизентерия и др.)

Кроме того, согласно источнику, военные действия могут способствовать активности очагов и увеличить риск инфекционных заболеваний, передающихся через грызунов (чума, туляремия, лептоспироз). <Загрязнение окружающей среды, размножение грызунов, распространяющих инфекционные заболевания, является серьезной эпидемиологической угрозой не только для региона военных действий, но и для стран, находящихся в непосредственной близости от конфликтующих сторон, в частности, для Исламской Республики Иран, учитывая небольшое расстояние между странами, географическую общность и наличие реки Аракс, считающейся наиболее высокой зоной риска в плане распространения инфекции водным путем в близлежащие населенные пункты>, - говорится в сообщении. Минздрав Армении заявляет, что вся ответственность за вспышки эпидемии в ходе военных действий и в послевоенный период несет азербайджанская сторона, поскольку с 12 октября продолжает постоянно нарушать требования гуманитарного перемирия, подписанного с целью обмена телами.

Напомним, что Азербайджан уже дважды нарушил режим перемирия, достигнутый в ходе переговоров между МИД России, Армении и Азербайджана, которые были объявлены в гуманитарных целях (10 октября и 18 октября). Баку отказывается от посредничества Международного Комитета Красного Креста в деле обмена телами убитых солдат и пленными, о чем было заявлено в московском соглашении о гуманитарном перемирии.