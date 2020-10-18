Воскресенье, 18 Октября 2020 14:06

АрмИнфо.Ряд военнослужащих Армии обороны Арцаха за проявленную храбрость представлены к высоким государственным наградам.

Как сообщает пресс-служба АО, капитан Роман Адамян и старший лейтенант Самвел Аванесян приняли активное участие в боях на юго-юго-восточном направлении, уничтожили живую силу противника и способствовали коллективному успеху подразделений Армии обороны. Оба номинированы на медали "За отвагу".

Настоящими богами войны являются старший лейтенант Леон Саакян, рядовой Смбат Карамян, младший сержант Арташес Тароян, рядовой Овсеп Хачатрян, младшие сержанты срочной службы Ованнес Мирзоян и Роман Сиреканян, рядовой Степан Микаелян, рядовой Дживан Микаелян и рядовой Эрик Назарян. Они проявили высокий профессионализм, моральные качества и отличную степень гармонии, уничтожив большое количество бронетехники и живой силы противника, что дало возможность пресечь все попытки его продвижения. Все они будут награждены медалями "За отвагу".