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АрмИнфо.Ряд военнослужащих Армии обороны Арцаха за проявленную храбрость представлены к высоким государственным наградам.
Как сообщает пресс-служба АО, капитан Роман Адамян и старший лейтенант Самвел Аванесян приняли активное участие в боях на юго-юго-восточном направлении, уничтожили живую силу противника и способствовали коллективному успеху подразделений Армии обороны. Оба номинированы на медали "За отвагу".
Настоящими богами войны являются старший лейтенант Леон Саакян, рядовой Смбат Карамян, младший сержант Арташес Тароян, рядовой Овсеп Хачатрян, младшие сержанты срочной службы Ованнес Мирзоян и Роман Сиреканян, рядовой Степан Микаелян, рядовой Дживан Микаелян и рядовой Эрик Назарян. Они проявили высокий профессионализм, моральные качества и отличную степень гармонии, уничтожив большое количество бронетехники и живой силы противника, что дало возможность пресечь все попытки его продвижения. Все они будут награждены медалями "За отвагу".
|Армяне Барселоны проводят акцию протеста
|Минздрав Армении предупреждает: Тела, оставленные без присмотра по всей линии соприкосновения, могут стать источником вспышки эпидемий
|Ряд военнослужащих Армии обороны Арцаха представлены к высоким государственным наградам
|Сенатор Канады: Эрдоган -классический автократ, а западные демократии зарыли головы в песок
|ЕС готов оказать содействие здравоохранительной системе Армении
|МО РА: На армяно-азербайджанской государственной границе относительно спокойно
|МИД РА: Клан Алиевых, ставший инструментом турецкой экспансии в регионе, беспокоится лишь о сохранении собственной власти
|МИД Армении: Азербайджан уже второй раз нарушает договоренность о прекращении огня
|Советник президента Арцаха: Самым главным фактором установления мира и безопасности в регионе должно стать повышение качества сотрудничества с братскими государствами
|Советник: Объявленное с полуночи перемирие является бессрочным
|За минувшие сутки в Армении выявлено 1694 новых случая заражения коронавирусом
|Президент Франции: Это перемирие должно быть безоговорочным и строго соблюдаться обеими сторонами
|Аппарат Защитника прав человека Арцаха обновил информацию о последствиях преступлений Азербайджана против мирного населения Арцаха
|МО РА: В Ереване действует инициатива по обеспечению едой арцахских семей
|Подразделения АО Карабаха подбили 4 танка противника
|Противник в очередной раз нарушил договоренность о перемирии
|Степанакерт подтверждает готовность соблюдать условия прекращения огня в гуманитарных целях на взаимной основе
|Два города Франции признали независимость Арцаха
|Ереван и Баку договорились о гуманитарном перемирии с 00:00 часов 18-го октября
|Губернатор: На территории Гегаркуникской области Армении с 27 сентября было сбито 18 беспилотников противника
|Арцрун Ованнисян: На южном направлении противник был отброшен на исходные позиции
|Погиб командир отряда «Чёрная пантера», экс-депутат Рустам Гаспярян
|Араик Арутюнян: АО Арцаха блестяще выполняет свою боевую задачу
|Лавров обсудил с Мнацаканяном и Байрамовым ситуацию в зоне карабахского конфликта
|Армяне продолжают акции протеста в разных уголках мира из-за агрессии Азербайджана против Арцаха: В Израиле она закончилась азербайджанской провокацией
|Готовится визит главы МИД Армении в США
|Армянские ПВО уничтожили три вражеских беспилотника в воздушном пространстве Армении
|Правозащитник: принцип "Отделение во имя спасения" становится неизбежностью
|Добровольцу Александру Арутюняну посмертно присвоено высшее звание "Герой Арцаха"
|Антонов: Позиции Москвы и Вашингтона совпадают в принципиальных вопросах урегулирования в Нагорном Карабахе
|Глава МИД Германии: Лишь совместно с Россией возможно урегулирование конфликта в Карабахе
|Посольство Азербайджана направило в МИД России ноту протеста из-за визита Милонова в Карабах
|В Постоянном совете ОБСЕ обсудили агрессию Азербайджана против Арцаха с вовлечением Турции и иностранных боевиков
|Зейналян: Военнопленные Арег Саркисян и Нарек Амирджанян позвонили родителям
|Армянская сторона продолжает разоблачать азербайджанскую дезинформацию, на этот раз по части ударов по Гяндже
|В Тбилиси продолжают оправдываться: Полеты через Грузию полностью соответствовали требованиям ICAO
|Глава Минздрава Армении и посол России обсудили перспективы расширения взаимодействии в области здравоохранении
|Российский депутат отреагировал на сообщение о включении его в "черный список" Азербайджана
|СНБ Армении призывает международное сообщество изучить факты переброски военных грузов из Пакистана и Афганистана в Азербайджан
|Посол: Тегеран поддерживает дипработу России по достижению перемирия в зоне карабахского конфликта
|Полиция Армении выявила 82 запрещенные публикации в период военного положения
|Противник продолжает нести потери в живой силе и технике
|В Минобороны Армении назвали дезинформацией утверждения противника об уничтожение армянского штурмовика Су-25
|Основатель фестиваля "СТАРМУС" назвал единственно приемлемым вариантом решения карабахского конфликта
|Напутствие Пашинянa резервистам: Не позволим врагу попирать нашу землю, Родину и границы
|В Армении за минувшие сутки выявлено 1540 новых случаев коронавируса
|В Армии обороны Арцаха представили список законных военных мишеней в Гяндже
|Джеймс Уорлик назвал ключ к урегулированию карабахского конфликта
|Эрдоган выразил недовольство Трюдо в связи с приостановкой оружейных контрактов
|Пашинян рассказал Liberation об ожиданиях от России и Франции в связи с ситуацией в Карабахе и деструктивной роли Турции
|МЧС Арцаха уточняет размер общего ущерба ночных вражеских ударов по Степанакерту
|ААА призывает руководство США решительно остановить кровопролитие в Карабахе
|Виталий Милонов: По сути дела, Азербайджан втянули в эту военную авантюру в Карабахе
|Ереван Баку: Любое посягательство на территориальную целостность Армении получит соразмерный ответ
|АО Арцаха: На рассвете вражеские силы возобновили ракетно-артиллерийские удары по мирным населенным пунктам
|Источник: СБ ООН проведет закрытое совещание по Карабаху
|В Чехии подготовлена петиция в Палату депутатов чешского парламента
|Коммерсант: обострение конфликта вокруг Нагорного Карабаха было намеренно спланировано и спровоцировано Турцией
|Ереван по инициативе РФ направил военных в Москву на встречу с делегацией Азербайджана, которая отказалась от встречи
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