Воскресенье, 18 Октября 2020 12:33

АрмИнфо. ЕС готов оказать содействие здравоохранительной системе Армении. Об этом Чрезвычайный и Полномочный Посол Европейского союза в Республике Армения Андреа Викторин заявила в ходе встречи с министром здравоохранения РА Арсеном Торосяном.

Как сообщает пресс-служба минздрава, в ходе встречи стороны обсудили предстоящие в ближайшее время мероприятия и работы, направленные на сдерживание темпов резкого роста распространения коронавируса в Армении.

Кроме того, Андреа Виктроин и Арсен Торосян выразили беспокойство касаемо военных действий в Нагорном Карабахе, в том числе подчеркнули необходимость надлежащей организации медпомощи раненным в результате военных действий. Вместе с тем собеседники придали важность международному сотрудничеству с целью преодоления вызовов в борьбе с коронавирусом и оказания медпомощи пострадавшим на фронте.

Отметим, что по положению на 11:00 18 октября в Армении подтверждено в общей сложности 64 694 случая заражения коронавирусом, из коих 48104 - выздоровели, 1081 - скончались. На данный момент фактическое лечение получают 15193 граждан. Только за минувшие сутки в Армении было выявлено 1694 новых случая заражения COVID-19, выздоровело 179 человек, 14 - скончалось.