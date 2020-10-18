Воскресенье, 18 Октября 2020 12:32

АрмИнфо. Рано утром 18 октября приборы видеонаблюдения Армии обороны Арцаха зафиксировали точное местонахождение противника, нарушившего соглашение о прекращении огня и совершившего атаку на армянские позиции.

Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян, тем самым, опровергнув утверждения азербайджанской стороны о якобы несоблюдении режима перемирия со стороны армянских войск.

В то же время, пресс-секретарь отметила, что на армяно-азербайджанской границе относительно спокойно. Заявление азербайджанской стороны о том, что подразделения вооруженных сил Азербайджана вели огонь из крупнокалиберного оружия вдоль границы, не соответствует действительности.