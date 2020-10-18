Воскресенье, 18 Октября 2020 12:31

АрмИнфо. После достижения договоренности об установлении гуманитарного перемирия между Республикой Армения и Республикой Азербайджан 18 октября с.г., при посредничестве Международного Комитета Красного Креста была предпринята попытка достичь договоренности с целью вывода ночью с поля боя раненых военнослужащих.

Однако данный шаг, сделанный в соответствии с духом и буквой договоренности от 17 октября и Московских договоренности от 10 октября, был категорически отвергнут официальным Баку. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Армении.

"Произошедшее свидетельствует о том, что клан Алиевых, ставший инструментом турецкой экспансии в регионе, беспокоится лишь о сохранении собственной власти и, в ужасе перед перспективой ответственности перед собственным народом за развязывание войны и многочисленные потери, пытается отсрочить неизбежный момент столкновения лицом к лицу с действительностью", - отмечается в заявлении.

Напомним, что вооруженные силы Азербайджана в ночь с 17 на 18 октября в очередной раз, нарушив достигнутые договоренности о гуманитарном перемирии, утром 18 октября возобновили боевые действия, особенно на южном направлении фронта. Следует также отметить, что очередное нарушение договоренности произошло после телефонного разговора глав МИД Азербайджана и Турции.